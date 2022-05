AVISO: Einladung zur Präsentation der Sauberkeitskampagne „Favoriten packt an – Gemma sauber!“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 11. Mai 2022, lädt Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz zur Präsentation der Kampagne „Favoriten packt an – Gemma sauber!“ in den Laubepark ein. Vor der Präsentation wird es eine gemeinsame Müll-Sammelaktion mit Jugendlichen im Laubepark geben.

Ziel der ganzjährigen Kampagne soll sein, von Bildungsinstitutionen über Vereine bis hin zu engagierten Bürger*innen alle anzusprechen, die schon immer daran gedacht haben, sich für mehr Sauberkeit und Umweltschutz in ihren Grätzln einzusetzen. Die Kampagne baut auf Eigeninitiative und Bewusstseinsbildung, zwei Sujets regen zum Nachdenken und Schmunzeln an.

Zur besseren Motivation gibt es für Teilnehmende außerdem Schutzkleidung wie Handschuhe, das richtige Arbeitszeug wie Greifzangen, Warnwesten und Müll-Säcke, und auch Give-Aways – etwa Buttons oder Tschick-Doserl zum Einstecken. Nach der Präsentation wird es die Möglichkeit geben, mit dem Herrn Bezirksvorsteher Einzel-Interviews zu führen.

BV Marcus Franz Präsentation Sauberkeitskampagne für Favoriten

Start der Müllsammel-Aktion bereits um 15.00 Uhr.

Datum: 11.05.2022, 15:30 - 16:30 Uhr

Ort: Laubepark

Laubeplatz, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Harald Schuster

Pressesprecher Bezirksvorstehung Favoriten

Keplerplatz 5, 1100 Wien

T: 0676/811810121

M: harald.schuster.hs1 @ wien.gv.at