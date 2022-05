Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 8. bis 15. Mai 2022

Wien (OTS) - Sonntag, 8. Mai

11.00 Uhr: Teilnahme an der Kranzniederlegung anlässlich der der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des II. Weltkrieges in Europa an der Shoah-Namensmauer Gedenkstätte (1090 Wien)

19.30 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und von Doris Schmidauer am Fest der Freude/Rede (Heldenplatz)

Montag, 9. Mai

11.30 Uhr: Teilnahme an der Veranstaltung anlässlich des Europatages/Rede (Haus der Europäischen Union/1010 Wien)

Mittwoch, 11. Mai

Besuch des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, im Rahmen des United Nations System Chief Executives Board for Coordination in Wien

10.00 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen/Fotopoint (Bellariator/Ballhausplatz)

11.15 Uhr: Pressegespräch von Generalsekretär António Guterres und Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Geheime Ratsstube/Hofburg)

12.20 Uhr: Gemeinsame Teilnahme an Präsentationen von österreichischen „best practices“ durch Studierende sowie Schülerinnen und Schüler mit anschließender Diskussion zur Energiewende (Plus-Energie-Bürogebäudes der Technischen Universität Wien/Campus Getreidemarkt)

Die Teilnahme an den Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung unter www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Für die Teilnahme an den Medienterminen in der Präsidentschaftskanzlei und in der TU Wien gilt die 2-G+-Regel (gültiger Impf- oder Genesungsnachweis UND negativer PCR-Test) und das andauernde Tragen einer FFP2-Maske.

Freitag, 13. Mai

16.00 Uhr: Teilnahme an der Feierlichen Sitzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften anlässlich des 175-jährigen Gründungsjubiläums/Rede (ÖAW/1010 Wien)

Samstag, 14. Mai

13.00 Uhr: Teilnahme an der 50-Jahre-Feier des WWF-Auenreservates Marchegg“/Rede (2293 Marchegg)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at