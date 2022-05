Meistbesuchte Ausflugsziele der Steiermark

Die Sehenswürdigkeiten haben aufgesperrt, Ausstellungen begonnen – die Ausflugszielesaison startet jetzt wieder so richtig durch.

Graz (OTS) - Steiermark Tourismus hat wieder die Besucherzahlen der Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten erhoben, um einerseits einen Überblick zu geben und andererseits Gusto auf Ausflüge ins Grüne zu machen.

Die beliebtesten Ausflugsziele 2021 nach Bezahl-Eintritten sind:

Schlossberg Graz (Lift/Bahn)

Projekt Spielberg

Schlosspark Eggenberg

Tierwelt Herberstein und

Dachstein-Gletscher (Bergbahn)

Die beliebtesten Ausflugsziele 2021 nach Schätzungen sind:

Murinsel Graz

Basilika Mariazell und

der Motorikpark Gamlitz

Darüber hinaus stehen natürlich Seen, Almen, u.v.m. für Ausflüge zur Verfügung - nur lassen sich dafür meist keine Besucherzahlen erheben.

„Vom Berg bis ins Tal, von der Stadt bis in die ländlichen Regionen hat die Steiermark eine unglaubliche Vielfalt an Ausflugszielen zu bieten. Egal, ob jung oder alt, Sportler oder Genießer - es ist für jeden etwas dabei und viele Sehenswürdigkeiten warten nur darauf, entdeckt zu werden. Genau dieser bunte Mix an Aktivitäten in einer außergewöhnlichen Landschaft zeichnet das Grüne Herz Österreichs aus und macht es zum beliebtesten Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

„Über 1.500 Möglichkeiten, das Grüne Herz zu entdecken, findet man auf steiermark.com aus allen 11 Erlebnisregionen. Das Ranking nach Besucherzahlen ermöglicht einerseits eine gute Orientierung und soll andererseits auch neugierig auf Unbekanntes machen“, meint Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus.

Alle Details und die genaue Auflistung finden Sie im Pdf.





Rückfragen & Kontakt:

Steiermark Tourismus

Ute Hödl (ute.hoedl @ steiermark.com)

www.steiermark.com