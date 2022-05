FPÖ – Schnedlitz weist Muzicant-Kritik an FPÖ und Herbert Kickl zurück

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz wies heute die Kritik des interimistischen Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses, Ariel Muzicant, an der FPÖ und ihrem Bundesparteiobmann Herbert Kickl zurück: „Die Worte Muzicants sind sowohl in ihrer Diktion als auch inhaltlich völlig verfehlt. Die meisten Juden wissen, dass sie gerade in den patriotischen Parteien in Europa die wichtigsten Partner haben, weil diese das jüdisch-christliche Erbe Europas verteidigen, sich für die Sicherheit der Juden starkmachen und als Einzige der Massenzuwanderung aus leider stark von Antisemitismus geprägten Weltregionen Widerstand leisten. Gerade Herbert Kickl hat den europaweiten Kampf gegen den vielfach importierten Antisemitismus in seiner Zeit als Innenminister auf ein neues Niveau gehoben und dafür viel Lob aus allen relevanten jüdischen Organisationen erhalten“, sagte Schnedlitz. Muzicant müsse sich darüber hinaus die Frage stellen, ob er gerade in Zeiten wie diesen in einer Reihe mit Personen stehen wolle, die mit unsäglichen Nazi-Anspielungen Propaganda betreiben.

