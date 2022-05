ERINNERUNG: Einladung zur Pressekonferenz: "Energiewende: Hausverwalter und Installateure für Ausbau von Biogas in Österreich"

Wien (OTS) - Energieversorger, Hausverwalter, Installateure und zahlreiche Unternehmen der Branche innerhalb der Allianz für Grünes Gas fordern den Ausbau von Biogas/Biomethan „Made in Austria“ sowie Wahlfreiheit bei Heizsystemen, die klimaneutral betrieben werden können. Gasheizungen, die mit Grünem – also erneuerbarem – Gas betrieben werden, bieten eine klimaneutrale Alternative zu fossilem Importgas. Jeder vierte österreichische Haushalt heizt mit Gas und kann mit Grünem Gas so einfach einen Beitrag zur Energiewende und zur Versorgungssicherheit leisten.

Im Rahmen der Pressekonferenz werden u.a. folgende Themen behandelt:

Ein erzwungener Heizsystemwechsel verschlingt Milliarden und stellt einen Eingriff in Eigentumsrechte dar. Eine Million Haushalte mit einem bestehenden Gas-Heizungssystem braucht dringend eine realistische Zukunftsperspektive. Die Gesprächspartner erklären, warum.

Die Umstellung auf Grünes Gas in der Raumwärme ist technisch machbar. Große Potenziale sind in Österreich vorhanden und können mit geeigneten Maßnahmen gehoben werden. Die Gesprächspartner zeigen, wie.

Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist es, die bestehende Infrastruktur und Geräte weiter zu verwenden – aber eben mit Grünem Gas. Die Gesprächspartner bieten damit eine zukunftsfähige Perspektive

Ihre Gesprächspartner:

KommR Ing. Michael Mattes , Bundesinnungsmeister der Gas-Sanitär- und Heizungstechniker

Johannes Wild , Berufsgruppensprecher der Immobilienverwalter der Wirtschaftskammer Österreich

DI Dr. Christoph Strasser, Area Manager Sustainable Supply and Value Chains, Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH (BEST)

