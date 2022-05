Grüne Wien: Stadler/Malle: Summer City Camps - Wiederkehr muss Plätze aufstocken, um Ferienbetreuungsnotstand zu beenden

Wien (OTS) - Die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler, fordern eine nachträgliche Aufstockung der Plätze in den von der Stadt Wien angebotenen Summer City Camps.

„Im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Entlastung der Eltern, fordern wir Stadtrat Wiederkehr auf, die Betreuungsplätze für die Sommerferien aufzustocken. Zudem ist das bestehende Anmeldesystem der Summer City Camps dringend zu reformieren. Gerade bei der Organisation der Ferienbetreuung muss der Druck von den Eltern genommen werden”, so Malle und Stadler.

Die Nachfrage nach Ferienbetreuung ist in den letzten Jahren - nicht nur zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie - stark gestiegen. Die von der Stadt Wien angebotenen Summer-City-Camp-Plätze sind jedoch nicht in dem erforderlichen Ausmaß aufgestockt worden, um den Bedarf abzudecken. Heuer stehen 2.500 Familien auf der Warteliste für einen Camp-Platz. Dabei, so beklagen Malle und Stadler, sind diese Probleme nicht neu. Auch im vergangenen Jahr waren die Plätze rasch ausgebucht und mussten auch nochmals aufgestockt werden. Private Ferienbetreuungsangebote kosten oft zwischen 300 und 400 Euro pro Woche und sind für viele Eltern leider unleistbar.

„Auch eine Überarbeitung des bestehenden Anmeldesystems ist dringend notwendig. Die für die Eltern nervenaufreibende Anmeldung mit unzähligen Systemabstürzen hat sich in vielen Fällen über mehrere Stunden gezogen. Und dennoch gingen viele Eltern leer aus, da bereits nach der ersten Freischaltung die meisten Plätze ausgebucht waren”, zeigen sich Julia Malle und Felix Stadler verärgert.

Obwohl die Anmeldung auf zwei Tranchen aufgeteilt war, kam es permanent zu Systemabstürzen. Viele verzweifelte Eltern berichteten, dass sie auch beim zweiten Slot keinen Platz buchen bzw. bezahlen konnten. Zudem muss der Zugang zu den Summer City Camps niederschwelliger und einfacher werden. Eltern, die nicht Deutsch sprechen oder das System nicht so gut kennen, haben unabhängig von den technischen Problemen bei der derzeitigen Anmeldung kaum Chancen.

“Die Stadt Wien muss nun rasch auf die Appelle der verzweifelten Eltern reagieren und die Plätze für die Ferienbetreuung nachträglich aufstocken. Bildungsstadtrat Wiederkehr sieht offensichtlich die Dringlichkeit nicht, wenn er sagt, dass es heuer nicht mehr Plätze geben werde. Der Ferienbetreuungsnotstand muss unverzüglich beendet werden, damit auch wirklich alle Kinder einen erholsamen Sommer genießen können”, so Malle und Stadler abschließend.





