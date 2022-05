Mit Bahn, Bus und Rad unterwegs in der Ostregion

Dank den Öffis im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) kann man das Rad bequem mit Bahn und Bus kombinieren.

Wien, Niederösterreich, Burgenland (OTS) - Das stetig verbesserte Angebot im Verkehrsverbund Ost-Regi­on (VOR) ermöglicht es, die öf­fentlichen Verkehrsmittel mit dem Fahrrad zu kombinieren – so kön­nen Zweiradfans auch längere Stre­cken planen. Die Mit­nahme eines Rades im Regionalbus ist nur in spe­ziellen Radtrampern oder Bussen mit Fahrradanhängern erlaubt. Mit den Radtrampern im Traisental und Ybbstal können Fahrgäste ihre Fahrräder gegen einen Aufpreis von 2 € (bzw. 1 € für Räder von unter 15-Jährigen) auf einem Rad-Anhänger mitnehmen. Die Regionalbuslinie 369 nach Kirchberg/Wechsel nimmt Fahrräder am Wochenende und feiertags sogar gratis mit. Alle Infos dazu im neuen VOR-Folder „Fahrrad im VOR“.

Auf den Radwegen in der Ostregion kommen GenussradlerInnen ebenso auf ihre Kosten wie ambitionierte RadsportlerInnen. Viele Routen sind mit den Öffis im VOR auch bequem ohne eigenes Auto zu erreichen. In den Nahverkehrszü­gen der ÖBB mit Fahrradsymbol (S-Bahn, Regionalzug und Regional-Express) ist eine Fahrradmitnahme ohne Reservierung und bei entspre­chender Platzverfügbarkeit mög­lich, es wird ein spezielles ÖBB-Radticket benötigt. Wer eine Jahreskarte der Wiener Linien be­sitzt, kann sein Rad innerhalb Wiens auch in den Zügen der ÖBB kosten­los mittransportieren. Die Mit­nahme eines Rades im Regionalbus ist nur in spe­ziellen Radtrampern oder Bussen mit Fahrradanhängern möglich. Drei regionale Buslinien, welche entlang der Radwege im Traisental, Ybbstal und nach Kirchberg/Wechsel verkehren, werden während der Saison mit einem zusätzlichen Anhänger für bis zu 20 Fahrräder ausgestattet. So können Radgäste diese Buslinien zum Etappen-Transfer oder für die öffentliche Hin- bzw. Rückfahrt nutzen. Eine Platzgarantie kann nicht gewährt werden.

Ybbstalradweg: Ein tolles Erlebnis in einer malerischen Naturlandschaft bietet der Ybbstalradweg, der von Ybbs bis nach Lunz am See führt. Für Familien und Genussfahrer besonders geeignet ist das Herzstück der Route zwischen Waidhofen an der Ybbs und Lunz am See, auf der ehemaligen Bahntrasse der Ybbstalbahn. Entlang dieser Strecke ist der „Radtramper“ 656 von 1. Mai – 26. Oktober am Wochenende sowie an Feiertagen und in den Sommerferien sogar täglich unterwegs. Zusätzlich verkehrt auch wieder das flexible Ybbstal-Radtaxi mit eigenem Tarif. Waidhofen selbst ist mit den Zügen der Rudolfsbahn (Linie R58) jede Stunde erreichbar, am Wochenende und an Feiertagen verkehren einzelne Züge direkt und umsteigefrei von und nach St. Pölten bzw. Wien Westbahnhof.



Zauberhafte Naturparks und Flusslandschaften sowie ein­drucksvolle Burgen gibt es entlang der zu erleben. Die gesamte Strecke ist 260 Kilometer lang und führt von Friedberg bis nach Fürstenfeld – kann aber natürlich auch in einzel­nen Etappen erfahren werden. Wer es gemütlich angehen möchte, fin­det vor Ort zahlreiche Verleihstel­len für E-Bikes. Entlang der Strecke verwöhnen zudem Weinbauern und gemütliche Buschenschenken mit regionalen Köstlichkeiten. Für die öffentliche Anfahrt von Wien aus bietet sich etwa die Aspangbahn (Linie REX92) über Wiener Neu­stadt bis nach Friedberg an. Bei einzelnen Verbindungen ist ein Umstieg in Wr. Neustadt notwendig. Diese sind für einen Radausflug besonders empfehlenswert, da sie einen großen Mehrzweckbereich mit Fahrradabstellplätzen mitführen. Wien: Zweiradfans kommen auch in der Bundeshauptstadt auf ihre Kos­ten. Besonders beliebt ist die rund 21 Kilometer lange Donauinsel, die zwischen 1972 und 1988 errichtet wurde. Neben der U1, U2 und U6 ist die Insel auch mit allen Linien, die über die Wiener S-Bahn-Stamm­strecke verkehren, sowie mit der S45 erreichbar. Über die Stamm­strecke gelangt man aus weiten Tei­len der Ostregion (zum Beispiel Wein- oder Thermenregion) sowie auch innerhalb Wiens bequem und umsteigefrei an die Donau. In der U-Bahn ist die Mitnahme am Wochenende und außerhalb der Stoßzeiten gestattet und mit den Fahrrädern darf nur in bestimmten Bereichen, die außen an der Tür mit einem blauen Fahrradaufkleber gekennzeichnet sind, eingestiegen werden. In allen Bussen und Straßenbahnen dürfen aus Platzgründen aus­schließlich zusammengeklappte Fahrräder befördert werden.

Öffentliche An- und Abreise einfach und schnell planen

Die Anreise ist bei allen Ausflugszielen ohne Auto mit Bus, Bahn und Rad bequem und einfach möglich. Mit dem VOR AnachB Routenplaner unter anachb.vor.at oder der VOR AnachB App können alle Reisenden schnell und bequem den eigenen Weg mit dem Rad in den Tagesausflug planen.

Besonders günstig mit den neuen VOR KlimaTickets oder den VOR Freizeittickets

Mit zwei neuen VOR KlimaTickets ist der Weg zum Tagesausflug noch günstiger und einfacher: Das „VOR KimaTicket Region“ um 550 Euro für Vorauszahlende gilt in Niederösterreich und dem Burgenland. Mit dem „VOR Klimaticket Metropolregion“ um 915 Euro kann man alle Öffis im Burgenland, Niederösterreich und Wien nutzen. Mit den VOR Freizeittickets können ein Erwachsener mit 2 Kindern bis zum 15. Lebensjahr sowie ein Hund am Samstag, Sonntag oder an einem Feiertag den öffentlichen Verkehr mit wenigen Ausnahmen nutzen. Das „Freizeitticket“ um 19,90 Euro gilt für alle Verbundlinien in Niederösterreich und dem Burgenland, das „Freizeitticket Plus“ um 25,70 Euro für alle Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

VOR AnachB Routenplaner: beste Verbindungen, schnell und einfach Jetzt die beste Verbindung zum Wochenend-Ausflug finden

