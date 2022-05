SPÖ-Bayr: Dunkles Zeitalter für amerikanische Frauen – Die ultrakonservative Welle in den USA bedroht Menschenrechte

Wien (OTS/SK) - „Sollte der Oberste Gerichtshof dem vor kurzem durchgesickerten Memorandum von Richter Alito folgen und die Entscheidung im Fall Roe v. Wade aus dem Jahr 1973 aufheben, die das Recht auf legale Abtreibung in den USA begründet, sind Millionen von ungewünscht Schwangeren in den USA in Gefahr“, warnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung und Präsidentin des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF). ****

„Als Europäer*innen sind wir in erster Linie solidarisch mit den Menschen, die von dieser Entscheidung direkt betroffen sind. Gleichzeitig müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Aushöhlung sexueller und reproduktiver Rechte auch in Europa stattfindet. Es ist höchste Zeit, unsere Abtreibungsgesetze zu aktualisieren, zu überarbeiten und zu modernisieren“, fordert Bayr.

„Im Juni 2021 hat das Europäische Parlament den wegweisenden Matic-Bericht über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte verabschiedet. Dieser Bericht fordert die Mitgliedstaaten und die europäischen Institutionen auf, konkrete Schritte zum Schutz der Menschenrechte im Bereich Sexualität und Reproduktion zu setzen. Fast ein Jahr später haben die europäischen Institutionen kaum konkreten Maßnahmen ergriffen. Ich unterstütze den Vorschlag der französischen EU-Ratspräsidentschaft, den Schwangerschaftsabbruch in die EU-Grundrechtecharta aufzunehmen. Wir stellen uns in Europa und weltweit vehement gegen die Aushöhlung des Rechts auf sichere und legale Abtreibung und vergessen wir nie: sexuelle und reproduktive Rechte sind grundlegende Menschenrechte!“, so Bayr abschließend.

Statement EPF: https://www.epfweb.org/node/909

