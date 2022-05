11. Mai 2022/Leibnitz: Eröffnung der Roadshow Gewaltschutz on Tour

Anlässlich des 40 + 1 Jahre Jubiläums der steirischen Frauenhäuser wird die interaktive Wanderausstellung Roadshow Gewaltschutz on Tour in Lebnitz eröffnet.

Graz/Leibnitz (OTS) - Am 11. Mai 2022 um 17:00 Uhr findet die offizielle Eröffnung der Wanderausstellung Gewaltschutz on Tour gemeinsam mit Landesrätin Mag.a Doris Kampus und Landesrätin Dr.in Juliane Bogner-Strauß im Alten Kino in Leibnitz statt.

Im Rahmen des 40 + 1 Jahre Jubiläums der steirischen Frauenhäuser wurde die Roadshow Gewaltschutz on Tour ins Leben gerufen. Diese interaktive Wanderausstellung beleuchtet den Gewaltschutz und den Ausstieg aus gewalttätigen Beziehungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Regionale Kooperationspartner:innen der Roadshow sind „Netzwerk Steirische Frauen- und Mädchenberatungsstellen“ und „Steirisches Netzwerk GEGEN SEXUALISIERTE GEWALT“. Ziel von Gewaltschutz on Tour ist es, auf Beziehungsgewalt aufmerksam und Hilfsangebote sichtbar zu machen. Besucher:innen können sich auf unterschiedliche Säulen des Gewaltschutzes, spannende, auditive Inputs und eine Führung mittels VR-Brille durch das Frauenhaus freuen.

Die Roadshow wird in 7 steirischen Regionen gezeigt. Der Start erfolgt in Leibnitz, dann wandert die Ausstellung nach Deutschlandsberg und weiter nach Hartberg. Nach den Sommerferien sind die nächsten Stationen Liezen, Judenburg und Kapfenberg. Die Roadshow Gewaltschutz on Tour endet im November in Graz mit dem Jubiläumsfest 40 + 1 Jahre der steirischen Frauenhäuser am 25.11.2022.



Weitere Informationen und die Möglichkeit kostenlose Führungen zu buchen gibt es unter www.gewaltschutzontour.at.

Die Anmeldung zur Eröffnung ist bis zum 08. Mai 2022 unter veranstaltung @ frauenhaeuser.at möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Frauenhäuser Steiermark

+43 664 88 33 30 85

veranstaltung @ frauenhaeuser.at

www.frauenhaeuser.at