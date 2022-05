„Die Gartenparty der Stars“ am 7. Mai aus den Kittenberger Erlebnisgärten in ORF 2

Danach: „25 Jahre Nik P. – Ein Traum wird wahr!“

Wien (OTS) - Der Frühling im Garten kann beginnen und rechtzeitig zum Muttertag sind dazu auch einige Überraschungen garantiert, wenn Spiel, Spaß und jede Menge gute Musik inmitten der Blütenpracht der Kittenberger Erlebnisgärten zu einem TV-Event der besonderen Art einladen. Stefanie Hertel und Karl Ploberger feiern am Samstag, dem 7. Mai 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zum zweiten Mal die „Gartenparty der Stars“. Österreichische und deutsche Publikumslieblinge sorgen dabei für gute Laune und beste musikalische Unterhaltung. Gemeinsam mit dem MDR eröffnet der ORF mit der „Gartenparty der Stars“ den musikalischen Sommer. Für die beste Stimmung in der Waldviertler Naturkulisse sorgen dieses Mal Nik P., Ronja Forcher, Tanja Lasch, Julian Reim, Olaf Berger, Peter Kraus, die Mayerin, Sarah Zucker, Hofers, Giovanni Zarrella, Il Volo, Alle Achtung und Andy Borg.

Schiltern bei Langenlois im Waldviertel ist abermals der Austragungsort des österreichisch-deutschen Wettstreits um den „Goldenen Gartenzwerg“. In einer freundschaftlichen Gartenchallenge zwischen österreichischen und deutschen Künstlerinnen und Künstlern geht es wieder um Wissen und Geschicklichkeit rund um das Thema Natur und Garten – und vor allem um musikalische Unterhaltung vom Feinsten. Die Frage, ob die Stars über einen grünen Daumen verfügen und ob sie mit Gartentipps aufwarten können, sorgt für Spannung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort und in den Wohnzimmern.

Stefanie Hertel: „Die Zuseherinnen und Zuseher können sich auf die erste Gartenparty des Jahres mit viel Starmusik und lustigen Gartenspielen freuen! Mit dabei: Peter Kraus, der jüngste 83-Jährige, den sie je erlebt haben. Wir präsentieren einen Vorboten auf das neue Album von Giovanni Zarrella, feiern mit Nik P. ein Vierteljahrhundert seiner Karriere und stimmen uns mit Sarah Zucker und den Hofers auf den Muttertag ein!“

Karl Ploberger: „Wenn sich Gartenlust und Musikspaß treffen, dann kann die Party nur gelingen. Dazu lustige Spiele mit dem einen oder anderen Gartentipp – das ist für mich eine großartige Mischung.“

Die Stars und ihre Hits:

Nik P.: „Gloria“, „Geboren, um dich zu lieben“ Giovanni Zarrella: „Basta! Basta!“, „Un angelo“ Sarah Zucker: „Un deux trois“, „Wir tanzen um die Welt“ Ronja Forcher: „In meiner Welt“ Il Volo: „The Ecstasy of Gold“, „Grande amore“ Alle Achtung: „Cool oder nicht“ Hofers: „A Hand voller Sonnenzeit“, „Oma“ (gemeinsam mit Stefanie Hertel) Julian Reim: „Ich hab' dich lieb“ Tanja Lasch: „Ich sag' nur einmal verzeih“ Olaf Berger: „Lass es immer Liebe sein“ Andy Borg: „Lass mi net untergeh'n“ Die Mayerin: „Schweben“ Peter Kraus: „L.I.E.B.E.“, „Manchmal“

„25 Jahre Nik P. – Ein Traum wird wahr!“

Am Samstag, dem 7. Mai, feiert Nik P. um 22.50 Uhr in ORF 2 mit einem symphonischen Konzert und einem Gespräch aus dem Salzburger Festspielhaus ein besonderes Jubiläumsjahr. Vor 40 Jahren begann er als Musiker, vor 25 Jahren wurde sein erstes Album veröffentlicht und im April feiert er seinen 60. Geburtstag. Viele gute Gründe für ein spezielles Highlight in der langen Karriere von Nik P.: seine größten Hits, seine Band, ein eigens zusammengestelltes Symphonieorchester sowie der Chor „gospelnoiZe“ auf der weltberühmten Bühne des Salzburger Festspielhauses. 60 Minuten mit den berühmtesten Hits in einer symphonischen Fassung, mit neuen, bewegenden Liedern, mit unterhaltsamen und spannenden Anekdoten sowie mit überraschenden Einblicken in die 25-jährige Musikkarriere des Liedermachers Nikolaus Presnik.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger in ORF 2

Am 8. und am 15. Mai beantwortet „Pflanzendoc“ Karl Ploberger jeweils sonntags um 16.00 Uhr in ORF 2 die Garten- und Pflanzenfragen der Zuseherinnen und Zuseher am Telefon. Der Experte liefert viele Insider-Tipps aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung und begrüßt dabei prominente Gäste. Wissenswertes und Nützliches zum naturnahen Gärtnern gibt es ab dem 22. Mai sonntags um 17.30 Uhr in ORF 2 sowie ab dem 28. Mai samstags um 15.00 Uhr in 3sat zu sehen, wenn Karl Ploberger aus den Schaugärten in Tulln Tipps zu Pflanzenkunde, Pflege, Gartenplanung und Lifestyle gibt. Rund um das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II unternimmt der Biogärtner am Dienstag, dem 31. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Das Paradies in der Ferne“ einen Blick hinter die Kulissen der schönsten Gärten im royalen England.

