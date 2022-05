Bereits über 3000 Bildungswebsites bieten free e-learning mit Bildungsmobilfunker educom

Mobilfunker zur Nutzung der free e-learning Plattform eingeladen

Die free e-learning Initiative von educom, Österreichs erstem Bildungsmobilfunker, findet breite Unterstützung.



Bereits über 3000 Bildungswebsites zu free e-learning ohne Belastung des Datenvolumens für educom-User freigeschalten

Technische Universitäten Wien und Graz vollständig an Bord

Plattform ab sofort auch für andere Mobilfunker kostenlos nutzbar

Zu Jahresbeginn startete educom als MVNO (virtueller Betreiber) mit seinem Angebot an Tarifen, die speziell auf die Bedürfnisse von Studierenden, Schüler*innen, sowie deren Familien und Lehrende ausgerichtet sind. Bei jedem Tarif ist free e-learning enthalten, womit der Zugang zu den Bildungsseiten von Schulen, Universitäten und Fachhochschulen gratis ist. Der Datenverkehr mit diesen Seiten wird nicht vom gebuchten Datenvolumen abgezogen.



Seit educom die free e-learning Plattform (free-e-learning.at) eröffnet hat, wurden bereits über 3000 Websites von Universitäten, Fachhochschulen und Schulen in ganz Österreich zur Nutzung freigeschaltet. Mit der Teilnahme der TU Wien, TU Graz und Montan-Uni Leoben sind seit kurzem auch technisch besonders anspruchsvolle Partner vollständig an Bord und machen educom-Nutzer*innen ihre Angebote ohne Datengebühren zugänglich.



Dies umfasst das gesamte e-learning Spektrum der Hochschulen, vom Materialien-Download, Arbeitenupload über Moodle und alle weiteren Lernplattformen, Onlineprüfungen bis zu Vorlesungen und Meetings über eigene Zoomservices der Unis und die Nutzung der Uni-Cloudsysteme. Jeglicher Datenverkehr von und zu diesen Services belastet nicht das Datenvolumen des educom Tarifs.



Auf Seiten der Hochschulen wird das innovative Angebot zur Erleichterung digitaler Bildung begrüßt. „Ich setze mich seit Jahren für offene und frei zugängliche Bildung ein, da gehört die free e-learning Initiative von educom sicherlich dazu“, so Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Martin Ebner, Leiter Lehr- und Lerntechnologien an der TU Graz und Initiator der Partnerschaft zwischen der Universität und educom. Auch zahlreiche ÖH- und Schulsprechervertreter*innen unterstützen die Aktion. "E-learning sollte keine Frage des Datenvolumens oder des Datentarifs sein, sondern für alle Studierenden und Schüler*innen in Österreich kostenlos sein", erklärt etwa die ÖH-Vorsitzende der WU Wien, Lea Pressl.



Nun lädt educom zudem alle Mobilfunkbetreiber in Österreich zur Nutzung seiner free e-learning Initiative ein und öffnet die Plattform für alle Betreiber. Es entsteht kein zusätzlicher Aufwand, educom ermöglicht den Partnern die kostenlose Nutzung des Webseiten-Katalogs.



