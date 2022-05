AVISO – MO, 09. Mai, 12:00 Uhr: Klimaschutzministerium: Launch der Green Finance Alliance

Banken, Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen aus Österreich richten ihr Kerngeschäft freiwillig an den Pariser Klimazielen aus – weltweite Vorreiterrolle für den Klimaschutz

Wien (OTS) - Am Montag, 09. Mai, trifft Klimaschutzministerin Leonore Gewessler anlässlich der Präsentation der Green Finance Alliance die CEOs jener neun österreichischen Finanzunternehmen, die als erste Mitglieder in die Green Finance Alliance aufgenommen werden.



Termine für Medien:

12:00 Uhr – Medientermin mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und den CEOs der Green Finance Alliance Mitglieds-Unternehmen



12:50 Uhr – Kameraschwenk Green Finance Alliance Launch Event



Ort:

Wiener Börsensäle (Roter Saal), Wipplingerstraße 34, 1010 Wien



Nähere Details zur Initiative: bmk.gv.at/green-finance-alliance



Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen und werden gebeten, entsprechend den aktuellen COVID-19-Sicherheitsbestimmungen zu erscheinen. Es besteht eine FFP2-Maskentragepflicht. Eine Akkreditierung unter samson.sandrieser-leon@bmk.gv.at ist erforderlich.



Die Möglichkeit via Live-Stream an der Pressekonferenz teilzunehmen ist gegeben. Den Link erhalten Sie nach der Anmeldung.



