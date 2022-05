„EINE ANDERE ZUKUNFT“

Ich habe das in meinem Medizinleben immer so praktiziert, dass ich mich an der Evidenz orientiert habe und erlebe es jetzt im Zuge der Corona-Pandemie eigentlich zum ersten Mal, dass nicht Evidenz in der Medizin den Ton angibt, sondern Politiker, die glauben zu wissen wie es geht“, Reinhold Kerbl, Generalsekretär der ÖGKJ

Prim.Univ.-Prof.Dr. REINHOLD KERBL, Generalsekretär der OGKJ

3/5