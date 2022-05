Die Wiener Sprachheilschule feiert am 10. Mai ihren 100. Geburtstag

Wien (OTS/RK) - Seit bereits hundert Jahren werden an der Wiener Sprachheilschule Schüler*innen an Pflichtschulen (Schwerpunkt: Volksschulen und inklusive Schulzentren) gefördert und unterrichtet.

Ob es sich nun um einen simplen „Sprachfehler“ wie ein interdentales S handelt, ob ein Kind Sätze bildet, deren Grammatik nicht der Norm entspricht, ob Kinder stottern oder vielleicht sogar überhaupt nicht sprechen (selektiver Mutismus): 120 Sprachheilpädagog*innen sind für diese Schüler*innen da.

Rund 4.600 Schüler*innen werden im Rahmen einer ambulanten sprachheilpädagogischen Betreuung kostenlos und in regelmäßigen Abständen unterrichtet. Zusätzlich erhalten rund 250 massiv sprachentwicklungsverzögerte Schüler*innen in 40 Integrationsklassen mit sprachheilpädagogischem Schwerpunkt wienweit sprachheilpädagogischen Unterricht.

Kein Kind soll sprachlos bleiben. Kein Kind soll benachteiligt werden, weil es etwa eine fehlerhafte Aussprache hat

Durch diese Arbeit ist es für viele Kinder erst möglich, im Regelschulsystem verbleiben zu können. Darüber hinaus werden so auch die Wiener Pädagog*innen unterstützt. Denn ohne Supportsysteme würde Schule nicht funktionieren. Inklusive Bildung führt dann zum Erfolg, wenn genügend Ressourcen und spezifische Pädagog*innen in einem intensiven Austausch den pädagogischen Alltag gemeinsam bewältigen.

Am 10. Mai feiert die Wiener Sprachheilschule in Anwesenheit von Persönlichkeiten aus der Politik, der Bildung und vielen ehemaligen und aktiven Sprachheilpädagog*innen ein Jubiläumsfest.

Heinrich Himmer sagt: „Sprache ist nach wie vor der Grundstein für Bildung und die Voraussetzung für Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen. Die Wiener Sprachheilschule ist nun seit 100 Jahren ein essentieller Teil der Wiener Bildungslandschaft – eine Zeit in der sich unsere Gesellschaft drastisch verändert hat, in der auch Inklusion einen immer höheren Stellenwert erlangte. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und ihren Einsatz bedanken!“

Weitere Infos zur Wiener Sprachheilschule: www.sprachheilschule.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bildungsdirektion für Wien – Büro des Bildungsdirektors

Robert Stiedl, MA

Telefon: +43 1 52525-77016

E-Mail: robert.stiedl @ bildung-wien.gv.at