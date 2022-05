APA-Chef Clemens Pig wird oberster Genossenschafter

Neuer Präsident des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) gekürt

Wien (OTS) - Im Rahmen des heutigen Verbandstags ist es zu einem Wechsel an der Spitze des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) gekommen: Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der Austria Presse Agentur, wurde vom Verbandsrat zum neuen Präsidenten gekürt. Sein Vorgänger im Amt, Volksbank-Vorarlberg-Vorstandsvorsitzender Gerhard Hamel, wird Vizepräsident.

Der neue Präsident führt den ÖGV auch durch sein Jubiläumsjahr: Der traditionsreiche Genossenschaftsverband feiert heuer mit zahlreichen Events und Aktivitäten sein 150-jähriges Bestehen und geht mit Pig an der Spitze in eine digitale Zukunft. „Es ist mir eine große Ehre und Freude, in meiner neuen Funktion ein leidenschaftlicher Botschafter für das kooperative Wirtschaften zu sein. Die Genossenschaft ist zeitlos und damit auch bestens für die künftigen Herausforderungen geeignet. Wir erleben gerade eine Renaissance dieser Wirtschaftsform“, so der Chef von Österreichs genossenschaftlich organisierter Nachrichtenagentur.

Zu einem Wechsel ist es auch im Verbandsrat gekommen: Monika Cisar-Leibetseder, die designierte Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, wurde neu ins Aufsichtsgremium des ÖGV gewählt. Sie folgt dort auf Regina Ovesny-Straka, die bisherige Chefin der Volksbank Steiermark tritt im Sommer ihren Ruhestand an. Für ihre Verdienste um die Genossenschaft wurde sie beim ÖGV-Verbandstag mit der Schulze-Delitzsch-Medaille in Gold geehrt.

Wirtschaftlich blicken die im ÖGV organisierten Genossenschaften trotz des Russland-Ukraine-Konflikts optimistisch in die Zukunft: 39 Prozent erwarten, dass sich die ökonomische Lage in den kommenden zwölf Monaten verbessert, nur 16 Prozent fürchten eine Verschlechterung, wie eine aktuelle IMAS-Befragung zeigt. „Unsere Mitglieder haben die Krise großteils hinter sich gelassen und sind für die Zukunft bestens aufgestellt. Dazu trägt die Rechtsform der Genossenschaft maßgeblich bei, auch das ist ein Ergebnis unserer Umfrage. 60 Prozent glauben, dass die Bedeutung des kooperativen Wirtschaftens in den kommenden Jahren sogar noch zunehmen wird“, so ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner.

Über den ÖGV

Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich – darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, Sport 2000, ABAU oder auch die APA.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Genossenschaftsverband

Mag. Günther Griessmair

+43 1 313 28-409

guenther.griessmair @ oegv.volksbank.at

www.genossenschaftsverband.at