VP-Mahrer/Klika ad Wiederkehr/Wiener Bäder: Preiserhöhung ist und bleibt Faktum!

Preise für Eintrittskarten werden erhöht - Ausnahmesituation aufgrund der Teuerung besteht jedoch weiterhin!

Wien (OTS) - In einer ersten Reaktion von Stadtrat Wiederkehr wird deutlich: Die Lebensrealität der Menschen wird offenbar nicht erkannt. „Die Belastung für die Menschen ist im Sommer 2022 durch Teuerung, Ukrainekrise und den Folgen der Pandemie nicht zurückgegangen. Im Gegenteil: Das Geld für Freizeit muss von den Wienerinnen und Wienern eher für die drohenden Preissteigerungen ihrer Wien-Energie-Rechnung zur Seite gelegt werden. Eine Erhöhung der Eintrittspreise ist somit völlig verfehlt“ so Stadtrat Karl Mahrer.

Lebensrealität der Menschen wurde aus den Augen verloren – Krise ist nicht vorbei!

„Defacto zahlen die Menschen von 2021 auf 2022 mehr als das Doppelte für einen Tageseintritt in ein Wiener Bad, haben aber aufgrund der aktuellen Situation weniger Geld zur Verfügung“, so Gemeinderätin Julia Klika. „Eine Erhöhung der Bädertarife ist gerade angesichts der aktuellen Begebenheiten schlichtweg unverantwortlich und zeigt einfach, dass man seitens der Stadtregierung die Lebensrealität der Wienerinnen und Wiener aus den Augen verloren hat. Wir fordern die Stadtregierung auf, den Eintritt von 3 EUR weiterhin für die Menschen in Wien zu ermöglichen“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien