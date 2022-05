Fest der Freude: Konstantin Wecker muss Konzerte krankheitsbedingt verlegen

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) das Fest der Freude am 8. Mai, dem Tag der Befreiung von der Nazi-Terrorherrschaft, am Wiener Heldenplatz. Das MKÖ hat ein internationales Musikprogramm mit dem bekannten deutschen Liedermacher Konstantin Wecker als einer der musikalischen Höhepunkte geplant. Doch nun muss Konstantin Wecker seine Konzerte verlegen.

In den kommenden Wochen wird Konstantin Wecker auf seinen Flügel, die Musik und sein Publikum verzichten. Eine Erkrankung zwingt den Münchner Liedermacher dazu, alle anstehenden Konzerte bis Anfang Juni zu verschieben. „Ich bedauere dies zutiefst und bitte meine Anhänger sowie alle betroffenen Veranstalter um Verständnis für die nun anstehende Rekonvaleszenz“, so der Musiker, der am 01. Juni 75 Jahre alt wird.

Musikalisch wird das Fest der Freude mit Beiträgen der Wiener Symphoniker unter der Leitung des Dirigenten Lahav Shani sowie der Sopranistin Chen Reiss stattfinden.

Das Mauthausen Komitee Österreich wünscht Konstantin Wecker gute Besserung und freut sich auf seinen Auftritt im kommenden Jahr.

