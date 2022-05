5. Silver Living JournalistInnen Award verliehen

Die Erstplatzierten sind Johannes Greß/Die Furche, Oliver Rubenthaler/ORF und Jana Wiese/Ö1

Wien/Mödling (OTS) - Am 3. Mai wurde heuer zum fünften Mal der Silver Living JournalistInnen Award in feierlichem Rahmen unter dem Titel „Leben im Alter – Ein Thema für alle Generationen“ verliehen. „Wie schon in den vergangenen Jahren will Silver Living bei den österreichischen JournalistInnen mehr Interesse an dem Thema „Leben im Alter“ wecken“, erklären die Silver Living Geschäftsführer Walter Eichinger und Thomas Morgl. Verliehen wird der Preis in den Kategorien „Text“, „Hörfunk“ und „TV“. Insgesamt ist der Award mit 17.500 Euro dotiert und zählt damit zu den wichtigsten Preisen für JournalistInnen in Österreich. Das Preisgeld für die GewinnerInnen wurde erhöht und schlüsselt sich wie folgt auf: Platz 1, gestiftet von Silver Living, je Kategorie 3.000 Euro, Platz 2 von ÖKO-Wohnbau, je Kategorie 1.500 Euro und Platz 3 von wert.bau, je Kategorie 1.000 Euro. Die Preissumme in der Kategorie „Nachwuchs“, gesponsert durch den Jungen Senat der Wirtschaft ist mit 1.000 Euro dotiert.

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Die 1. Plätze (powered by Silver Living)

Kategorie Text: Johannes Greß MA./Die Furche, für „Diagnose Einsamkeit“

für Kategorie Film: Oliver Rubenthaler/ORF "Thema" , für „Wege aus der Einsamkeit“

, für Kategorie Hörfunk: Jana Wiese/ORF Ö1, (Lukas Tremetsberger/Regie, Ursula Scheidle /Sprecherin und Anna Kuncio/Tontechnik) für „Kein Einheitsbrei. Kochen für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden“

Die 2. Plätze (powered by ÖKO-Wohnbau)

Kategorie Text: Mag. Bernd Vasari/Wiener Zeitung, für „Pensionsroulette“

für Kategorie Film: Mag. Silke Tabernik/ORF "Stöckl Live", mit Werner Müller/Kamera, Christian Kraus/Schnitt, Stefan Jung/ORF, Barbara Stöck/Kiwi TV und Peter Nagy/Regie Kiwi TV für „ Das Ehepaar Forcher - eine große Liebe mit Herausforderungen“

mit Werner Müller/Kamera, Christian Kraus/Schnitt, Stefan Jung/ORF, Barbara Stöck/Kiwi TV und Peter Nagy/Regie Kiwi TV für Kategorie Hörfunk: Ernst Weber/Ö1 "Moment", für „Die Planung des letzten Umzugs. Wie die Salzburger Baugruppen "Silberstreif" und "Gut Überdacht" gemeinschaftliches Wohnen im Alter organisieren wollen“

Die 3. Plätze (powered by wert.bau)

Kategorie Text: Nina Strasser/News, für „Das Heim zu verlassen, ist jederzeit möglich“

für Kategorie Film: Dipl.-Ing. Barbara Stöckl/ORF "STÖCKL", für „ZIB Moderator Tobias Pötzelsberger im Gespräch mit TV-Legende Sepp Forcher“

für Kategorie Hörfunk: Clara Peterlik/Ö1 „Saldo - das Wirtschaftsmagazin“, für „Arbeiten in der Pension - Über die Zeit nach dem Ende der Arbeit“

Nachwuchspreis (powered by Junger Senat der Wirtschaft)

