„Soko Linz“-Auftaktstaffel mit insgesamt 2,770 Millionen Zuseherinnen und Zusehern

Ab 17. Mai in ORF 1: Fortsetzung der 16. „Soko Donau“-Saison

Wien (OTS) - Insgesamt 2,770 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 37 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) begleiteten die „Soko Linz“ von 1. Februar bis 3. Mai 2022, jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1, auf ihrer Spurensuche. Mit bis zu 960.000 und durchschnittlich 932.000 sowie Markanteilen von 27 Prozent (12+) bzw. 26 Prozent (12–49) und 29 Prozent (12–29) wurden die Spitzenwerte dieser ersten Staffel gleich zum Auftakt erzielt. Durchschnittlich waren bei den 13 Folgen der von ORF und ZDF koproduzierten Krimiserie 485.000 Zuschauer/innen dabei. Der Marktanteil erreichte in allen Zielgruppen 16 Prozent. Damit hat die „Soko Linz“ vor allem auch das junge Publikum (12–29 bzw. 12–49) als Kernzielgruppe begeistert und den Sendeplatz im Vergleichszeitraum 2021 sogar um zwei (12–49) bzw. vier (12–29) Prozentpunkte gestärkt.

Und auch online wurde „Soko Linz“ gut genutzt (1. Februar bis inkl. 3. Mai): Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der gesamten ersten Staffel in Österreich insgesamt 270.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 300.000 Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 8,1 Millionen Minuten.

Die „Soko Linz“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

„Soko Linz“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Soko Linz“ bleiben weiterhin zum Binge-Watchen auf Flimmit (www.flimmit.at) verfügbar.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Fortsetzung folgt ...

Während die Dreharbeiten zur zweiten „Soko Linz“-Staffel bereits gestartet sind, nehmen ab 17. Mai on air immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder die Top-Cops der „Soko Donau“ die Ermittlungen in neuen Fällen der 16. Staffel des ORF-Serienhits auf.

