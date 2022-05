Ritterturnier Burg Clam

RITTERTURNIER BURG CLAM



Am 14. und 15. Mai 2022 findet am Fuße der Burg Clam in 4352 Sperken

1, ein großes Mittelaterfest statt. Highlight dieses Events ist

sicher das große Ritterturnier zu Pferde, welches zwei Mal täglich

stattfindet. Die bereits auf Welttournee gewesene Stuntreitergruppe

Heraldos zeigt hier ihr Können. Weiter Programmpunkte sind Live

Musik und Gaukler. Ebenfalls findet ein Mittelaltermarkt statt.

Lagergruppen aus verschiedenen Epochen laden zum Besuchen ein.



Öffnungszeiten:

Samstag, 14.5.2022: 11.00 bis 19.00

Sonntag, 15.05.2022: 10.00 bis 19.00

Infos unter www.mittelalterevent.com

Vorverkauf über Homepage oder Tageskassa



Ticketpreise:

Erwachsene: € 16,--

Kinder 7-15 Jahre: € 10,--

Kinder bis 6 Jahre kostenlos



Datum: 14.5.2022, 11:00 - 19:00 Uhr



Ort:

4352 Sperken



Url: http://www.mittelalterevent.com



Rückfragen & Kontakt:

Andrea Brunner, andrea @ mittelalterevent.com, 0676 92 88 762