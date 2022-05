Der „Eurovision Song Contest 2022“ im ORF – multimedial und barrierefrei

In TV, Radio, online und im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - Der ORF präsentiert den „Eurovision Song Contest 2022“ einmal mehr als multimedialen und barrierefreien Großevent: Neben den Live-Übertragungen sorgen unter anderem „Mr. Song Contest proudly presents“, die „ZIB“, „Aktuell nach eins“, „Guten Morgen Österreich“, „Seitenblicke“, „Hallo OKIDOKI“, die aktuelle Berichterstattung im Hitradio Ö3 und in den ORF-Landesstudios, ein umfassendes Online-Angebot auf ORF.at und der ORF-TVthek sowie Teletwitter im ORF TELETEXT für das passende Rahmenprogramm zum größten Musikwettbewerb der Welt.

Der Song Contest im ORF-TV

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 10. Mai (Österreich mit Startnummer 13) und am 12. Mai und des Finales am 14. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Dietmar Petschl berichtet in den aktuellen „ZIB“-Sendungen während der Entscheidungswoche aus Turin. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Aktuell nach eins“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2022. Weiters sind LUM!X und Pia Maria am Samstag, dem 7. Mai, um 9.00 und 9.30 Uhr im Gespräch mit Reporterin Lilly in „Hallo OKIDOKI“ zu sehen.

Zum Mitsingen und Mittanzen – Filme und Serien rund um den „Eurovision Song Contest 2022“

Bereits am Muttertag, am Sonntag, dem 8. Mai, versucht Elle Fanning um 12.55 Uhr in ORF 1 im mitreißenden Drama „Teen Spirit“ als junge Musikerin den Sprung auf die Bühne einer Talente-Show, bevor um 14.20 Uhr Drew Barrymore und Hugh Grant den richtigen Ton in „Mitten ins Herz – Ein Song für dich“ treffen. Am Donnerstag, dem 12. Mai, ertönt nach dem zweiten ESC-Semifinale um 23.10 Uhr Gospel-Soul in „Sister Act – Eine himmlische Karriere“. Am Samstag, dem 14. Mai, stimmen John Travolta und Olivia Newton-John im Kultfilm „Grease“ um 17.30 Uhr in ORF 1 auf das ESC-Finale ein.

Auch in Springfield geht es musikalisch zu – wenn sich in den Episoden „It’s only Rock ’n’ Roll“ und „Lisa hat den Blues“ (beide am 10. Mai ab 14.50 Uhr) bzw. „Harmonie vs. Philharmonie“, „Cletus 4 Ever“ und „Millennium Bug – Das Musical“ (am 14. Mai ab 16.10 Uhr in ORF 1) alles um Rockstars, Jazz, Country und Highschool-Aufführungen dreht.

ORF III zeigt anlässlich des „Eurovision Song Contests“ am Freitag, dem 13. Mai 2022, die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Schicksalstage Österreich – Der Songcontestsieg von Udo Jürgens“. Die Dokumentation zeichnet die genauen Geschehnisse des 5. März 1966 nach, als Udo Jürgens mit „Merci, Chérie“ den Sieg für Österreich holte und einen Welthit landete – und damit zum erstarkenden Selbstbewusstsein der Nation beitrug. Der Film „Udo Jürgens – Ein Leben für die Musik“ (21.05 Uhr) beschäftigt sich mit den unbekannten Facetten des Sängers und blickt auf die Licht- und Schattenseiten seines Lebens. Mit „Merci, Udo – Das letzte Konzert einer Legende“ (21.55 Uhr) präsentiert ORF III das letzte aufgezeichnete Konzert des Entertainers vom 7. November 2014 im ausverkauften Zürcher Hallenstadion. Am Samstag, dem 14. Mai 2022, steht der Udo Jürgens-Zweiteiler „Der Mann mit dem Fagott“ (12.40 Uhr und 14.25 Uhr) nach dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Udo Jürgens und Michaela Moritz auf dem Spielplan von ORF III.

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Der ORF TELETEXT bietet den Song-Contest-Fans mit dem „Teletwitter“ wieder ein ganz spezielles Service, denn auch heuer wird während der Semifinal-Shows und dem Finale im ORF TELETEXT wieder getwittert. Aus den auf Twitter (Hashtag #ESCORF) geposteten Kommentaren wählt die Teletext-Redaktion besonders interessante oder originelle Tweets aus. Über Seite 780 des ORF TELETEXT können diese dann am unteren TV-Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet werden, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer die TV-Show mitverfolgen und gleichzeitig Fan-Kommentare mitlesen können. Aus technischen Gründen sind dabei Tweets mit Bildern oder Links ausgeschlossen, für die Veröffentlichung können nur Beiträge mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der Teletwitter nur im Untertitelungsmenü der Box angewählt werden müssen. Laufende Berichterstattung über den heurigen ESC finden Fans außerdem im ORF TELETEXT im Magazin „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 im Hitradio Ö3

Am Sonntag, dem 8. Mai, sind die diesjährigen Song-Contest-Teilnehmer/innen LUM!X und Pia Maria zu Gast bei Claudia Stöckl in der Sendung Ö3-„Frühstück bei mir“ (9.00 bis 11.00 Uhr). In der Woche des Song-Contest-Finales sind von Montag bis Donnerstag (9. bis 12. Mai) ESC-Expertinnen und -Experten im Ö3-Wecker eingeladen:

In den Spezialausgaben des täglichen Ö3-Wecker-Quiz „Allein gegen Kratky“ drehen sich die Fragen ausschließlich um den Eurovision Song Contest. Der „Freaky Friday“ am Freitag, dem 13. Mai (8.00 bis 9.00 Uhr), erinnert an die legendärsten Song-Contest-Momente: Eine Stunde lang spielen Benny Hörtnagl und Robert Kratky schräge, außergewöhnliche und einzigartige Song-Contest-Songs. Über alle Highlights rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer aus Turin.

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 barrierefrei im ORF

Der 66. „Eurovision Song Contest“ aus Turin wird heuer unter dem Motto „The Sound of Beauty“ im ORF wie jedes Jahr ohne Barrieren für das hör- oder sehbeeinträchtigte Publikum ausgestrahlt: Der ORF präsentiert alle drei TV-Events – die beiden Halbfinal-Shows und das Finale – in ORF 1 mit Untertiteln und Audiokommentar sowie auf der ORF-TVthek zeitgleich im Live-Stream und sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF die Live-Untertitelung aller drei TV-Shows – der beiden Halbfinal-Shows am Dienstag, dem 10., und Donnerstag, dem 12. Mai, (inklusive Songvorstellung und Entscheidung) und natürlich der Final-Show am Samstag, dem 14. Mai, – jeweils ab 21.00 Uhr in ORF 1, im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live – für blinde und sehbehinderte Menschen von Nicole Hammer, Sandra Spick, Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann und Gregor Waltl audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Auch die dreiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll – jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 vor den Halbfinal-Shows und dem Finale – wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf der ORF-TVthek live untertitelt.

Der „Eurovision Song Contest“ 2022 im Internet

ORF.at liefert schon jeweils vorab alles Wissenswerte über die Semifinal-Shows wie auch für das große Finale am Samstag. Der ORF.at-Liveticker zum Live-Stream steht dann während der drei TV-Shows bereit und berichtet laufend und multimedial über das Geschehen vor und hinter der Bühne in Turin. Selbstverständlich lässt ORF.at den ESC auch im Nachhinein ausführlich Revue passieren.

Fans können auch via TVthek-Stream live dabei sein, außerdem gibt es umfassende Video-on-Demand-Angebote im Rahmen eines eigenen Themenschwerpunkts. Und wer nochmal nachsehen und -hören will, mit welchen Songs und Interpreten Österreich in den vergangenen Jahrzehnten dabei war, wird im ORF-TVthek-Archiv „Österreich beim Song Contest“ fündig.

