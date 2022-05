Rohlik Group Bilanz 2021/22: 1.000.000 Kund:innen, davon mehr als 75.000 von gurkerl.at

Wien (OTS) - Die Rohlik Group, der Mutterkonzern von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt gurkerl.at, führt ihr rasantes Wachstum innerhalb Europas erfolgreich fort. Das Unternehmen beendet sein Geschäftsjahr 2021/22 mit über einer Million aktiven Kund:innen, fast 10 Millionen Bestellungen und einem Netto-Umsatz von 490 Millionen Euro. Mehr als 75.000 Kund:innen, rund 600.000 Bestellungen und einen Netto-Umsatz von zirka 50 Millionen Euro verdankt Rohlik dabei seinem österreichischen Tochterunternehmen gurkerl.at.

„Die letzten 12 Monate waren von rasantem Wachstum und Entwicklung geprägt“ , so Gründer und CEO der Rohlik Group Tomáš Čupr. Er fügt hinzu: „Mit einem NPS von über 70 in allen Märkten und beeindruckenden Kundenbindungsraten haben wir den Beweis, dass unsere Mission, den Europäer:innen zum besseren Essen und Leben zu verhelfen, das Leben unserer Kund:innen tatsächlich verbessert.“ Seit dem Start von gurkerl.at in Österreich, hält sich die Beliebtheit von Österreichs innovativstem Online-Supermarkt auf einem hohen Niveau. Der NPS von gurkerl.at ist mit einem Wert von 83 besonders hoch. Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, erklärt die Beliebtheit und den Erfolgskurs folgendermaßen: „Unsere Kund:innen schätzen unser besonderes Kundenerlebnis und unser nachhaltiges Wirtschaften, die sich in vielerlei Hinsicht vom Mitbewerb unterscheiden. Im neuen Geschäftsjahr 2022/23 erwarten wir ein Wachstum von mehr als 100 Prozent. Das wird durch die Erweiterung unseres Fulfillment Centers im 23. Wiener Bezirk möglich sein, die bis Ende dieses Jahres realisiert werden wird. Die Expansion ermöglicht uns ein noch effizienteres Wirtschaften.“

53 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf Gruppeneben

In den letzten 12 Monaten (05/21-04/22) hat die Rohlik Group einen Netto-Umsatz von 490 Millionen Euro und ein schnelles Wachstum von 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, obwohl der Vergleich von einer hohen Basis des Pandemiejahres 2020/21 ausgeht. „Unser Umsatzwachstum ist darauf zurückzuführen, dass die Rohlik Group die Marke von einer Million Kund:innen übertroffen hat, und wir freuen uns, nach der Corona-Pandemie weder eine Abschwächung noch eine Verlangsamung des Wachstums feststellen zu müssen. Nicht nur ist unser tschechischer Kernmarkt bezogen auf EBITDA seit 2018 profitabel, sondern all unsere vier bestehenden Märkte sind auf dem Weg, im kommenden Geschäftsjahr profitabel zu sein“ , so Tomáš Čupr. Letztes Jahr hat die Rohlik Group Knuspr.de in Deutschland in den Standorten München und dem Rhein-Main-Gebiet gelauncht und Hamburg wird dieses Jahr folgen. Darüber hinaus geht die Gruppe in den kommenden Wochen in Italien, Rumänien und später in diesem Jahr auch in Spanien unter der neuen Marke Sezamo auf den Markt. gurkerl.at startete im Dezember 2020 in Wien und Umgebung seinen Lieferservice.

Mit voller Kraft voraus in die Zukunft

Das Geschäftsmodell der Rohlik Group ist sowohl langfristig nachhaltig als auch skalierbar und ermöglicht eine europaweite Expansion. Die Pläne für die Zukunft sind ehrgeizig: Ziel ist, das führende paneuropäische Einzelhandelsunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden, das europaweit mehrere zehn Millionen Kund:innen bedient. „Unser Ziel bleibt unverändert: Wir wollen mehr Europäer:innen ein glücklicheres und gesünderes Leben ermöglichen, indem wir die erste Wahl für diejenigen sind, die ihren gesamten Wocheneinkauf online abwickeln wollen. Wir bauen ein Unternehmen auf, das die größten Lebensmitteleinzelhändler auf den Kopf stellt“ , fasst Tomáš Čupr zusammen.

