ARBÖ: Babyexpo, Wings-for-Life-Run und Wiener Derby sorgen für Staus in Wien

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende, vor allem am Sonntag den 8. Mai, brauchen die Autofahrer wieder viel Geduld auf den Straßen in Wien. Die Babyexpo, der Wings-for-Life-Run und das Austria Derby werden Staus und Verzögerungen mit sich bringen.



Vom 6. bis 8. Mai wird die Babyexpo 2022 mit ihren fast 200 Austellern tausende Familien mit Ihren Babys in die Wiener Stadthalle locken. Im Zuge des Abendverkehrs am Freitag werden Staus und längere Verzögerungen speziell auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel sowie den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Messebesucher, die mit dem eigenen Pkw anreisen, sollten zudem die generelle Kurzparkzone, die Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt, sowie die Anwohnerparkplätze, die exklusiv nur für Fahrzeugbesitzer mit dem „Stadthallen-Pickerl“ reserviert sind, beachten. „Als Parkplatz-Alternativen bieten sich die Märzparkgarage und Stadthallengarage mit einer Veranstaltungspauschale für die Parkgebühr in Höhe von EUR 7,- sowie die Garage in der Lugner-City an. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle unter anderem mit der U6 oder den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 erreichbar“, rät der ARBÖ Informationsdienst.



Zwtl. „Wings-for-Life-Run“ sorgt am Sonntag für Straßensperren in Wien



In Wien sammeln sich am 8. Mai rund 13.000 Teilnehmer des „Wings-for-Life-Run“ ab 11 Uhr am Rathausplatz. Der Startschuss fällt um 13.00 Uhr. Die Strecke verläuft auf der Ringstraße vorbei an der Universität Wien und dem Schwedenplatz bis hin zum Kärntner Ring. Dann geht es über die Linke Wienzeile, den Gürtel und die Mariahilfer Straße zum Start zurück. Weiter geht es über die Liechtensteinstraße, die Alserbachstraße bis zur Roßauer Lände und zum Franz Josefs Kai. Schließlich geht es über die Weißgerberlände, Stadionbrücke, Lusthausstraße, Hauptallee, den Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramerstraße, Arbeiterstrandbadstraße, Rollerdamm, Steinitzsteg, Donauinsel bis hinaus zum Einlaufbauwerk und Richtung Niederösterreich aus der Stadt hinaus bis zum Ziel in Tulln.



Im Zuge des Laufs kommt es zu zahlreichen Straßensperren:



Ring zwischen 10 und ca.15 Uhr

Gürtel zwischen 12:45 und ca. 14:15 Uhr

Innere Mariahilfer Straße zwischen 13 und ca. 14:30 Uhr



Franz-Josefs-Kai zwischen 12:30 und ca. 15 Uhr

Lassallestraße, Praterstern, Reichsbrücke stadtauswärts zwischen 13:30 und ca. 15:30



„Meiden Sie nach Möglichkeit die Laufstecke und wählen Sie Alternativrouten. Für den Weg in die Wiener City benützen Sie am besten die U-Bahn-Linien“, empfehlen die ARBÖ Verkehrsexperten.



Zwtl: großes Wiener Derby bringt Verkehrsbehinderungen



Auch Fußballfans kommen am Sonntag auf ihre Kosten, wenn Austria Wien versucht über SK Rapid in der Generali Arena ab 17:30 Uhr zu triumphieren. Mit Stand Dienstag, 03.05., wurden bereits über 10.000 Tickets für dieses Spiel verkauft. Deshalb ist rund um die Generali Arena, auf dem Verteilerkreis Favoriten, der Endlichergasse, der Ludwig-von-Höhnel-Gasse und der Laaer-Berg-Straße mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Da es kaum Parkplätze für Privatfahrzeuge im Umkreis des Stadions gibt, werden die Besucher gebeten, die Anreise zeitgerecht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu planen. Die U-Bahnlinie U1 sowie die Busse 15A, 68A und 68B halten in unmittelbarer Nähe des Stadions. Sollte eine öffentliche Anreise nicht möglich sein, empfiehlt der ARBÖ Informationsdienst, die 180 Parkplätze direkt am Verteilerkreis Favoriten bzw. den Parkplatz am FH Campus Wien zu verwenden.



