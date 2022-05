Das erste Podcast-Festival Österreichs – hosted by Hitradio Ö3: „Creatives meet Creators!“ am 2. Juni 2022 in Wien

Wien (OTS) - Den Lieblingspodcast live auf der Bühne erleben und sich mit Creators und Persönlichkeiten aus der Kreativszene austauschen? Ö3 macht’s möglich – und zwar mit dem ersten Podcast-Festival Österreichs. Nach dem Erfolg des Ö3-Podcast-Awards – er wurde heuer zum zweiten Mal verliehen – wird Ö3 am Donnerstag, den 2. Juni im Jo&Joe in Wien die heimische Creator-Szene feiern. Die Besucher/innen erwarten zahlreiche Live-Podcasts und Speaker/innen, die für spannende Inputs rund um das Thema Podcast und Audio sorgen. Unter anderem mit dabei: „Hawi d’Ehre“, „Buchingers Tagebuch“ und „Constantly K“. Im Anschluss lädt Ö3 bei der Festival Afterhour zum Networking unter dem Motto „Creatives meet Creators“ ein. Ein Event, dass es so in Österreich noch nicht gegeben hat.

„Willkommen zum ersten großen Familientreffen von Radio und Podcast! Und wie bei Verwandten üblich, gibt es ja auch zwischen Radio und Podcast viele Gemeinsamkeiten, aber auch immer genügend Anlass zur Auseinandersetzung. Als größte Audioplattform Österreichs ist Ö3 ständig auf der Suche nach neuen Ideen, nach Trends und Persönlichkeiten. Unser erstes Podcast-Festival soll daher in erster Linie ein Fest werden, bei dem wir uns kennenlernen und austauschen. Neue Ideen und Partnerschaften sind dabei nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern ausdrücklich erwünscht“, so Ö3-Senderchef Georg Spatt.

Vorgestellt wird das Line-Up heute in der ersten Podcast-Show im Radio, in „Treffpunkt Podcast“ (jeden Mittwoch von 22.00 bis 24.00 im Hitradio Ö3). Und hier schon jetzt der Überblick im Detail:

Das Line-Up:

Einlass und Akkreditierung ab 11.00 Uhr

12.00 Uhr: Hawi D’Ehre: Live-Podcast von Gabi Hiller, Philipp Hansa und Paul Pizzera

12.40 Uhr: Erklär mir die Welt: Live-Podcast von Andreas Sator 13.15 Uhr: Darf’s ein bisserl Mord sein?: Live-Podcast von Amrei Baumgartl und Franziska Singer

13.45 Uhr: Pause (20 Minuten)

14.05 Uhr: How to Build a Brand: Keynote von Constantly K/Karin Teigl 14.40 Uhr: Couchgeflüster: Live-Podcast von Leonie Rachel Soyel und Sinah Edhofer

15.15 Uhr: Buchingers Tagebuch: Live-Podcast von Michi Buchinger 15.50 Uhr: Radio spielt in die Welt hinaus, Podcast direkt in mein Ohr! Nutzerzentrierte Produktentwicklung im Podcastbereich: Keynote von Irina Oberguggenberger, Michael Schmid/ORF Young Audience

16.20 Uhr: Pause (20 Minuten)

16.40 Uhr: Die Renaissance des Audio: Keynote von Nina Julie Lepique/CEO Femtasy

17.05 Uhr: Drama Carbonara: Live-Podcast von Asta Krejci-Sebesta, Jasna Hörth und Tatjana Lukás

17.40 Uhr: Podcast for everyone?! Soll jede/r podcasten dürfen?:

Panel mit Ina Regen, Nana Siebert/Stv. Chefredakteurin "Der Standard", tba

Ab 18.30 Uhr: Festival Afterhour

Moderiert wird das Event von Christina Pausch und Tarek Adamski, die Hosts der Ö3-Sendung „Treffpunkt Podcast“.

Tickets für das erste Ö3-Podcast-Festival gibt es nicht zu kaufen, die Ö3-Hörer/innen können Tickets gewinnen unter:

https://www.oe3-podcastfestival.at/.

Informationen zur Veranstaltung gibt es auch auf der Website des Ö3-Podcast-Festivals: https://www.oe3-podcastfestival.at/.

