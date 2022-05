Hilfsaktion für die Ukraine: Mehr als 30.000 Mahlzeiten für schutzsuchende Menschen

Die oberösterreichischen Unternehmen BistroBox und Transgourmet starteten mit Unterstützung des Logistikunternehmens TKL eine gemeinsame Aktion

Salzburg (OTS) - Viele Unternehmen versuchen, einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der zahlreichen schutzsuchenden Menschen in der Ukraine zu leisten. Auch die beiden oberösterreichischen Firmen BistroBox und Transgourmet haben nun eine gemeinsame Aktion gestartet: BistroBox spendet mehr als 30.000 Pizzen im Wert von 50.000 Euro, der Gastronomie-Großhändler Transgourmet übernimmt die Lieferlogistik an die Hilfsorganisation “Train of Hope”, die wiederum die Produkte an Geflüchtete in der Ukraine verteilt >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/bistrobox

