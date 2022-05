Aviso: Eröffnung des neuen Campus Akademie

Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) laden zur Pressekonferenz in das neue Zentrum des Wissens im Herzen Wiens

Wien (OTS) - Der Campus Akademie der ÖAW in der Wiener Innenstadt ist fertig. Nach Abschluss der mehrjährigen Bau- und Sanierungsarbeiten rund um den Dr.-Ignaz-Seipel-Platz laden die Projektpartner BIG und ÖAW am 11. Mai 2022 zur offiziellen Eröffnung. Medienvertreter/innen können sich vor Ort ein Bild über das neu geschaffene Zentrum des Wissens machen, das einen räumlichen wie geistigen Bogen vom Alten Universitätsviertel bis hin zum neuen ÖAW-Standort im historischen Gebäude der Wiener Postsparkasse aufspannt.

Neben einem Pressegespräch mit Bundesminister Martin Polaschek, ÖAW-Präsident Anton Zeilinger sowie BIG-CEO Hans-Peter Weiss können interessierte Journalist/innen an einer exklusiven Führung durch das frisch sanierte Areal teilnehmen.

Die Eröffnung des Campus Akademie markiert zugleich den Auftakt für die Feierlichkeiten zum 175. Jubiläum der ÖAW. Das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm gipfelt in der Langen Nacht der Forschung, die am 20. Mai 2022 erstmals am Campus Akademie stattfindet. Erste Eindrücke von den kommenden Ausstellungen, Vorlesungen und Mitmach-Aktionen können Medienvertreter/innen ebenfalls am 11. Mai vor Ort gewinnen.

Ihre Gesprächspartner

Martin Polaschek , Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hans-Peter Weiss , CEO der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)

, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) Anton Zeilinger, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)

Eröffnung des Campus Akademie der ÖAW in der Wiener Innenstadt am 11. Mai 2022 um 9 Uhr (Bäckerstraße 13, 1010 Wien)

Um Anmeldung bis spätestens Freitag, 6. Mai 2022 wird gebeten: public.relations @ oeaw.ac.at



Es gelten die zum Zeitpunkt aktuellen Corona-Bestimmungen.

Rückfragen & Kontakt:

Sven Hartwig

Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

T +43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at