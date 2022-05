Veranstaltung: Seminar Pflasterflächen - Gebundene Bauweise

Wien (OTS) - Das Forum Qualitätspflaster veranstaltet am 17. Mai 2022 um 11.45 Uhr ein Seminar mit den neuesten Erkenntnissen zur gebundenen Bauweise, welche bislang den Status einer Sonderbauweise hat. Im Rahmen eines von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten Forschungsprojektes in Kooperation mit dem Institut für Verkehrswissenschaften (IVWS) der Technischen Universität Wien (TU Wien) wurden Oberbaustandards für Pflasterplatten in der gebundenen Bauweise erarbeitet, die bei der nächsten Überarbeitung der RVS 03.08.63 einfließen werden. Das hybride Seminar wird in den Räumlichkeiten des Baumit Innovationszentrums in Wopfing stattfinden und live gestreamt.

Welche Möglichkeiten ergeben sich für die gebundene Bauweise? Wie kann das Schwammstadtprinzip trotz gebundener Bauweise umgesetzt werden, um Kommunen klimafit zu gestalten? Welche Besonderheiten sind zu beachten? Diese und viele weitere Fragen werden von den Experten des Forums Qualitätspflaster beantwortet und können vertiefend diskutiert werden. Weiterführende Informationen finden Sie auf https://www.ots.at/redirect/fqp.

Das Forum Qualitätspflaster ist eine Qualitätsgemeinschaft für Flächengestaltung mit Pflastersteinen und Pflasterplatten mit dem Ziel, die Qualität des Gesamtbauwerks bei Pflasterflächen zu verbessern.

Nach den Einschränkungen durch Corona findet das erste hybride Fortbildungsseminar zur Qualitätssicherung von Pflasterflächen im Baumit Innovationszentrum in Wopfing statt.

Datum: 17.05.2022, 11:45 - 17:30 Uhr

Ort: Wopfing, Hybrid

Wopfing, Österreich

Url: https://www.fqp.at/update-gebundene-bauweise-planung-und-ausführung-unter-berücksichtigung-der-neuesten-ergebnisse-aus

