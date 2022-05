AirConsole und Ludium Lab machen Cloud-Gaming leichter zugänglich



AirConsole wird seinen Spielekatalog in Sora Stream von Ludium Lab integrieren

Sie brauchen keinen Game-Controller, um auf Fernsehern zu spielen

Keine Ladezeiten dank der Cloud-Technologie von Ludium Lab

Es wird erwartet, dass der globale Cloud-Gaming-Markt bis 2025 349.4 Millionen Nutzer erreicht. Da ist es keine Überraschung, dass Cloud-Gaming-Unternehmen innovative Ideen finden, um in der Branche zu wachsen. Ludium Lab und AirConsole haben sich zusammengetan, um Cloud-Gaming für ein größeres Publikum von Gelegenheitsspielern auf Smart-TVs, TV-Set-Top-Boxen und im Internet zugänglich zu machen.

Sora Stream von Ludium Lab ist eine Cloud-Gaming-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Casual- und Hardcore-Games auf TV, Web, Tablet und Smartphone zu spielen. Durch die Partnerschaft mit AirConsole können Sora Stream-Nutzer nun nahtlos traditionelle Konsolenspiele nachahmen, indem sie ihr Smartphone als Controller verwenden. Die AirConsole-Spiele wurden von Grund auf mit der Idee entwickelt, Smartphones als Gamepads zu verwenden. Die innovative Technologie von AirConsole bietet ein Sprungbrett für Nutzer, die sich für eine Cloud-Gaming-Plattform anmelden wollen, ohne einen Game-Controller zu besitzen. Mit AirConsole-Spielen kann Ludium seine erstklassige Cloud-Technologie zur Verfügung stellen und muss seinen Nutzern keine Gamepads zur Verfügung stellen, damit sie ihr Spielerlebnis beginnen können.

„Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Ludium und deren Plattform Sora Stream, da sie es ermöglicht, unseren Spielekatalog einem neuen Publikum auf neuen Geräten zugänglich zu machen, die bisher zu schwach waren, um unsere Spiele zu spielen", sagt Anthony Cliquot, Chief Operating Officer von AirConsole und verantwortlich für die Entwicklung neuer strategischer Partnerschaften bei dem Schweizer Spieleunternehmen. „Diese Vereinbarung wird nicht nur die Endnutzer begeistern, sondern auch strategische Partner in der Telekommunikationsbranche, im Bereich TV-Hardware und andere Cloud-Gaming-Unternehmen, da wir die Zugänglichkeit von Cloud-Gaming erhöhen, indem wir es Nutzern, die keine Gamepads besitzen, ermöglichen, auf ihren Fernsehern zu spielen."

Diese Integration ist perfekt abgestimmt, um den Benutzern von Ludium Lab & AirConsole das ultimative Spielerlebnis zu bieten, das durch Geräte der nächsten Generation noch verbessert wird. AirConsole bringt einen reichhaltigen Katalog von über 100 Spielen auf die Sora Stream Plattform, mit unzähligen kompetitiven und kooperativen lokalen Multiplayer-Spielen, um ihre Freunde oder Familie im Wohnzimmer herauszufordern. Das AirConsole-Erlebnis ist bereits über das Internet, Huawei TV, Amazon FireTV, Android TV und ausgewählte TV-Anbieter weltweit verfügbar.

„Für Ludium ist es eine klare Chance, einen neuen, andersartigen Ansatz im Cloud-Gaming anzubieten. Wir sind sehr stolz auf diese Vereinbarung mit einem so großartigen Unternehmen wie AirConsole. Sie ergänzen unser bestehendes Angebot mit einem solideren Vorschlag, der sich perfekt für alle Arten von Nutzern eignet, insbesondere für Familien und Gelegenheitsspieler, die spielen wollen, um Spaß zu haben, ohne Einschränkungen bei Geräten oder Hardware", sagt David Pavón, Global Sales and Content Director bei Ludium Lab.

Informationen zu AirConsole

AirConsole ist ein schnell wachsendes Start-Up mit Sitz in Zürich, Schweiz. Gegründet von Ex-Googler und Serienunternehmer Andrin von Rechenberg, wurde das Unternehmen schnell berühmt, indem es die bisher ungelöste Herausforderung der Latenz beim Spielen von Spielen mit Smartphones als Controller überwand. Mehr als 10.000 Entwickler weltweit haben über 190 Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden, und die im Gegenzug von mehr als 13 Millionen Spielern aus 200+ Ländern konsumiert wurden. Bis heute hat das Team von AirConsole 7,4 Millionen USD aufgebracht.

Sofort zugänglich auf www.airconsole.com.

Informationen zu Ludium Lab

Ludium Lab ist ein in Barcelona ansässiges Technologie-Startup, das 2012 aus einer Ausgründung der Polytechnischen Universität Katalonien hervorging. In diesem Spin-off begann eine Gruppe von Forschern mit der Entwicklung einer neuen Cloud-Streaming-Technologie. Das Team arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt an der Perfektionierung des interaktiven Streamings, um die höchste Qualität und eine kostengünstige Bereitstellung zu erreichen. Ludium Lab erbringt Dienstleistungen für andere Unternehmen (B2B), und Sora Stream ist sein erstes Produkt für Verbraucher.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807887/AirConsole_Ludium_Lab.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpg

