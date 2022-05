PULS 24-Talk-Mittwoch: Ministerin Gewessler und Ökonom Felbermayr bei "Milborn" - Scholl gegen Franzobel bei "Politik-Insider" ab 21:15 Uhr

Bei Corinna Milborn sind Energie- und Umweltministerin Leonore Gewessler und WiFo-Direktor Gabriel Felbermayr zu Gast.

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine tobt in unverminderter Härte weiter. Mit einem sechsten Sanktionspaket will die Europäische Union Russland von den finanziellen Mitteln zu Kriegsführung abschneiden. Dieses Mal soll auch der für Russland wichtige Ölexport unterbunden werden. Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler hat bereits signalisiert, dass Österreich die Sanktionen mittragen werde. Darüber und wie Österreich sich von der russischen Energieabhängigkeit befreien will, spricht sie mit Corinna Milborn.

Die steigenden Energiepreise befeuern die Inflation, kaputte und gestörte Lieferketten tun ihr Übriges um die Wirtschaft zu schädigen. Bei Corinna Milborn ist dazu der Direktor des WIFO, der Ökonom Gabriel Felbermayr zu Gast.

Im Krieg gegen Russland unterstützt der Westen die Ukraine vor allem durch Waffenlieferungen, um sich effektiv verteidigen zu können. Diese Unterstützung wird aber Teils auch kritisch gesehen. Bei Gundula Geiginger diskutiert die Journalistin Susanne Scholl darüber mit dem Autor Franzobel.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ und „Die Politik-Insider“ – Mittwoch, 4. Mai, ab 21:15 Uhr (Wiederholung ab 22:45 Uhr) auf PULS 24 sowie im Livestream auf der ZAPPN App.

