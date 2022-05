Favoriten: Country-Fest mit 4 Bands am Wochenende

Wien (OTS/RK) - Zünftige Western-Rhythmen ertönen am Samstag, 7. Mai, und am Sonntag, 8. Mai, beim gemütlichen „Country Fest“ im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. 4 Gruppen unterhalten die Zuhörer*innen beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Die vergnügliche Festivität für Alt und Jung dauert am Samstag von 14.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 14.00 bis 19.00 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Der Eintritt ist gratis. Um die Organisation kümmert sich der „Kulturverband Böhmischer Prater“. Nähere Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0676/531 23 04 (Verbandssprecher: Manfred Fritz).

„Klassischer“ Country-Sound und Southern Rock

Die „Dado Eldorado Band“ musiziert am Samstag von 14.00 bis 16.30 Uhr. Die Künstler präsentieren das bunte Programm „All American Music Styles“. Vom traditionellen Country-Sound bis hin zu Blues und Rockabilly spannen der Gitarrist „Dado“ und seine Freunde einen packenden Klangbogen. Anhänger*innen des Classic Rock und Southern Rock kommen ebenso auf ihre Kosten. Von 17.00 bis 20.00 Uhr sorgen am Samstag die charmanten „Road Chicks“ für fesselnde Country-Melodien. Vorgetragen werden die besten Titel aus den CDs „Road Chicks – bittersweet“ und „Road To You“. Zum großen Repertoire der Damen gehören auch Pop- und Rock-Lieder plus Oldies.

Ein „Geheimtipp“ für Country-Liebhaber*innen ist die Kapelle „Midnight Creek“, die am Sonntag von 14.00 bis 16.00 Uhr mit viel Temperament aufspielt. Mitglieder der Gruppe stammen aus Österreich, Bosnien, Schweden und Mexiko. Bei der „ehrlichen, bodenständigen Musik“ der Formation kann die Zuhörerschaft den Alltagsstress vergessen. Die virtuose Combo „New West“ besteht seit über 20 Jahren, hat mehrfach Tonträger veröffentlicht und etliche Auszeichnungen erhalten. Bei Country-Festivals ist die für erstklassige „Country-Musik in allen Facetten und Stilen“ bekannte Gruppe stets der Publikumsliebling. Am Sonntag tragen die Künstler*innen zwischen 16.30 und 19.00 Uhr Lieder aus der letzten CD „Stay On Track“ und weitere Country-Hits vor. Infos zum Böhmischen Prater im Internet: www.böhmischer-prater.at.

Allgemeine Informationen:

Gruppe „Dado Eldorado Band“: www.dado-eldorado.at

Gruppe „Road Chicks“: www.road-chicks.at/

Gruppe „Midnight Creek“: www.midnightcreek.at

Gruppe „New West“: www.newwest.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

