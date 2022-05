Von der Sonne profitieren: Bürger*innen-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof startet mit 4.000 Sonnenpaketen

29. Photovoltaikanlage mit Bürger*innen-Beteiligung – Erste Verkaufsphase für Nutzer*innen des „Digitalen Grabs“ – Beteiligungsmodell feiert 10-jähriges Bestehen

Wien (OTS) - Wien Energie startet passend zum Tag der Sonne am 3. Mai 2022 das nächste Bürger*innen-Solarkraftwerk. Ab sofort können sich interessierte Wiener*innen Sonnenpakete für die Photovoltaikanlage am Wiener Zentralfriedhof sichern. Das Solarkraftwerk am Gelände der Friedhöfe Wien produziert Sonnenstrom mit 1,4 Megawatt Leistung für umgerechnet 570 Wiener Haushalte. Die erste Verkaufsphase für die Sonnenpakete bis 31. Mai ist Nutzer*innen des „Digitalen Grabs“ der Friedhöfe Wien vorbehalten. Ab 1. Juni können alle Interessent*innen Sonnenpakete erwerben, solange der Vorrat reicht.

„In der Klimamusterstadt Wien wollen wir allen Menschen die Möglichkeit geben, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Mit dem neuen Bürger*innen-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof machen wir genau das. Auch der besondere Standort der neuen Photovoltaikanlage ist ein Zeichen, dass wir jede passende und verfügbare Fläche für den Ausbau der Sonnenenergie in Wien nutzen“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke zum Verkaufsstart der Sonnenpakete. Das Solarkraftwerk steht auf den Flächen der Friedhofsgärtnerei am Gelände des Wiener Zentralfriedhofs. Dort produziert die Anlage Sonnenstrom, der Großteils direkt vor Ort eingesetzt werden kann, etwa für das Aufladen der Elektrofahrzeuge der Gärtnerei. Wird mehr produziert als benötigt, fließt der überschüssige Ökostrom ins Stromnetz.

Klimaschutz zum Mitmachen und Erleben

Das Einbindungsmodell von Wien Energie erfolgt über Gutscheinpakete. Wer eines der 4.000 Sonnenpakete erwirbt, erhält dafür über die nächsten fünf Jahre eine Vergütung in Form eines jährlichen Gutscheins auf die Stromrechnung oder für den Shop der Gärtnerei der Friedhöfe Wien. Die Pakete sind zu je 250 Euro zu erwerben, eine Person kann bis zu fünf Pakete kaufen.

„Klimaschutz zum Mitmachen ist das Motto bei unseren Bürger*innen-Solarkraftwerken! Gerade in der Stadt haben viele Menschen nicht die Möglichkeit, selbst eine Photovoltaikanlage zu installieren. Durch unser Beteiligungsmodell ermöglichen wir interessierten Klimaschützer*innen, selbst einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten und dabei zudem von einer attraktiven Vergütung zu profitieren“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.

Wer ein Sonnenpaket kauft, erhält Zugang zur digitalen Plattform. Dort ist die aktuelle Sonnenstromproduktion und damit der Status zur Vergütung jederzeit einsehbar. „Auf der digitalen Plattform können alle Beteiligten live zusehen, wie die umweltfreundliche Energie produziert wird. So machen wir die Sonnenstrom-Produktion erlebbar!“, erklärt Strebl weiter.

Jetzt Sonnenpakete über „Digitales Grab“ sichern

Im Mai stehen die Sonnenpakete für Nutzer*innen des Digitalen Grabs der Friedhöfe Wien zum Verkauf offen. Das Digitale Grab ist seit 2020 kostenloser Bestandteil jeder Grabstelle. „Das Bürger*innen-Solarkraftwerk hier am Wiener Zentralfriedhof ist ein schönes Zeichen, wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch auf unseren Friedhöfen Platz finden. Wer das Digitale Grab nutzt, kann sich nun neben unseren umfassenden Services auch Sonnenpakete sichern“, freut sich Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.

Im Digitalen Grab können Benützungsberechtigte alle Informationen und Services zu ihrer Grabstelle verwalten. Zusätzlich kann im Digitalen Grab auch ein virtueller Gedenkraum für persönliche Erinnerungen und Austausch eingerichtet werden. Im Bereich „Exklusiv und Neu“ finden die Nutzer*innen alle Informationen zur Beteiligung am Bürger*innen-Solarkraftwerk.

Vergütung: Sonnige Aussichten für Käufer*innen

Jedem Sonnenpaket wird fiktiv ein PV-Modul mit einer Leistung von 300 Watt-Peak zugeordnet und die Jahresproduktion abgerechnet. Für jede erzeugte Kilowattstunde (kWh) Sonnenstrom gibt es eine Vergütung von 17,09 Cent. Als Minimalwert wird eine Erzeugung von 300 kWh pro Jahr und Paket garantiert, das entspricht mindestens 51,27 Euro und einer Rendite von 0,84 Prozent. In einem durchschnittlichen Sonnenenergie-Jahr können sich Käufer*innen aber durchaus eine Stromproduktion von 315 kWh und mehr erwarten, was einer Rendite von etwa 2,51 Prozent (ca. 53,83 Euro) entspricht.

Zehn Jahre Bürger*innenkraftwerke: Teilhabe als Erfolgsmodell

Wien Energie setzt inzwischen seit einem Jahrzehnt auf die Beteiligung von Bürger*innen an erneuerbaren Energien. Im Jahr 2012 ging das erste Bürger*innen-Solarkraftwerk in Donaustadt in Betrieb. Die Sonnenpakete waren damals in wenigen Stunden ausverkauft. Seit zehn Jahren ist der Erfolg dieses Modells ungebrochen: Über 11.000 Wiener*innen haben sich mit zigtausenden Anteilspaketen an Wien Energie-Anlagen beteiligt. Neben den 29 Bürger*innen-Solarkraftwerken konnten sich Klimaschützer*innen in der Vergangenheit auch an vier Windrädern beteiligen. Rund 39 Millionen Euro wurden so seit Beginn dieser Beteiligungsmodelle für den Klimaschutz investiert. „Der enorme Erfolg unserer Beteiligungsmodelle für Bürger*innen zeigt klar: Die Menschen wollen am Klimaschutz teilhaben. Wir freuen uns sehr über diesen enormen Zuspruch und auf viele weitere solche Aktionen“, so Strebl abschließend.

Bildmaterial: https://bit.ly/3Ksfyqz

