Rotes Kreuz: Präsident Gerald Schöpfer bedankte sich für 500.000 Euro Spenden steirischer Unternehmen für die Ukraine-Hilfe

Spenden zahlreicher Unternehmen aus der Steiermark ermöglichen Hilfsgüter- und Medikamentenlieferungen in die Ukraine

Wien/Graz (OTS) - Lebensmittel, Hilfsgüter und Medikamente im Wert von über einer halben Million Euro zugunsten der Ukraine-Hilfe des Roten Kreuzes – das ist das Ergebnis des gemeinsamen Spendenaufrufes der Industriellenvereinigung Steiermark und des ukrainischen Honorarkonsulats in der Stadt Graz. An der Initiative beteiligten sich im Zeitraum März über 20 steirische Unternehmen. Ihre Spenden ermöglichen es dem Roten Kreuz, die Menschen in der Ukraine mit notwendigen Hilfsgütern wie Hygieneprodukten, Notbetten, Decken und Medikamenten zu versorgen.

Rotkreuz Präsident Gerald Schöpfer bedankte sich am Montag persönlich bei Mag. Gernot Pagger, dem Geschäftsführer der IV-Steiermark und bei Mag. Friedrich Möstl, dem Honorarkonsul der Ukraine in der Stadt Graz mit dem Amtsbereich für das Bundesland Steiermark, die die Initiative ins Leben gerufen hatten.

„Die aktuelle Situation in der Ukraine macht sprachlos. Das Leid jener, die vom Konflikt betroffen sind, ist unvorstellbar. Die finanzielle Unterstützung der Unternehmen trägt dazu bei, dass unsere Hilfe direkt bei jenen Menschen ankommt, die sie benötigen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen beteiligten Unternehmen sowie Mag. Pagger und Mag. Möstl für die Spenden bedanken“, so Schöpfer.

Gernot Pagger gab den Dank an die Spender weiter: „Eine Vielzahl steirischer Betriebe hat auf verschiedenen Wegen bereits unmittelbare Hilfe geleistet, die wir nun mit dieser Initiative verstärken können. Wir bedanken uns beim Roten Kreuz und bei allen Unternehmen, die diese wertvolle Hilfslieferung ermöglicht haben“. Friedrich Möstl ergänzte: „Wir sind stolz auf das Ergebnis unseres Spendenaufrufes. Es ist wichtig, den betroffenen Menschen so rasch wie möglich zu helfen."



Der Bedarf an benötigten Hilfsgütern wird regelmäßig evaluiert und angepasst. Dadurch ist es möglich, auf Änderungen kurzfristig zu reagieren und die entsprechenden Hilfsgüter vor Ort zu übergeben. Durch die gesammelten Spendengelder der steirischen Unternehmen konnten bereits Medikamente, Feldbetten sowie eine Großladung Hygienepakete beschafft und in die Ukraine gebracht werden. Mit einem Hygienepaket kann eine fünfköpfige Familie einen Monat lang versorgt werden, es sind darin u. a. aus Zahnbürsten, Toilettenpapier, Damenbinden, Rasierer und Duschgel enthalten.

An der Initiative beteiligte Unternehmen (u.a.):

ANDRITZ AG

AVL List GmbH

Dr. Aichhorn Group

Forstbetrieb Franz Mayr-Melnhof-Saurau

G.L. Pharma GmbH

Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Heinzel Pulp – Zellstoff Pöls AG

Industriellenvereinigung Steiermark

KNAPP AG

legero united

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Roth-Privatstiftung

Sattler AG

Styria e-mobility GmbH

Styria Metall GmbH

Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH

Stoelzle Oberglas GmbH

TDK Electronics GmbH & Co OG

Veitsch Radex GmbH & Co OG, Werk Veitsch

XAL

ZEN 11 Holding

ZETA Holding GmbH

