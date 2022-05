Überfliegerin Mathea bei großem „Starmania 22“-Finale am 6. Mai in ORF 1 in der Jury

Top Drei singen ab 20.15 Uhr vor der Chartstürmerin

Wien (OTS) - „Man sieht sich immer zweimal“, singt Mathea – die Gastjurorin im großen „Starmania 22“-Finale am Freitag, dem 6. Mai 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 – in einem ihrer Hit-Songs! Darauf hoffen auch Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer, wenn sie in mehreren Runden alles geben, um den Titel „Star des Jahres“ zu holen. Die Karriere von Mathea spricht für sich – mit ihrer ersten Single „2x“ schaffte sie es direkt an die Spitze der österreichischen Charts, seither folgt Hit auf Hit. Weitere Erfolge:

ein „Amadeus“-Award – und drei Nominierungen, Top-Chart-Platzierungen im In- und Ausland sowie die Gründung eines eigenen Labels. Sie bildet damit den krönenden Abschluss einer Reihe hochkarätiger Gastjurorinnen und -juroren, die an der Seite der Fix-Jury, „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli, die Auftritte der „Starmaniacs“ beurteilt haben. Am Ende der Show sorgt Moderatorin Arabella Kiesbauer für den emotionalsten Moment der Staffel. Sie verrät, welcher „Starmaniac“ die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten begeistert hat – und der „Star des Jahres“ ist! Mit ihr gemeinsam führt Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa durch den unterhaltsamen Abend.

Ein österreichisches Musikmärchen

Die 23-jährige Salzburgerin Mathea hat in den vergangenen Jahren eine Bilderbuchkarriere hingelegt, von der viele Jungmusikerinnen und -musiker nur träumen können. Nachdem sie mit ihrer Teilnahme an einer Castingshow erstmals Musikluft geschnuppert hat, folgte 2018 die Veröffentlichung ihres Debütsongs „2x“, mit dem sie den Sprung auf Platz eins der österreichischen Singlecharts geschafft hat. Mathea war damit seit acht Jahren die erste österreichische Künstlerin an der Spitze der heimischen Charts und durfte sich auch direkt über die ersten „Amadeus“-Nominierungen freuen. 2021 wurde sie mit dem renommierten Musikpreis ausgezeichnet. Mit ihrem Debütalbum „M“ und Songs wie „Chaos“ konnte sie nahtlos an die ersten Erfolge anknüpfen – inklusive Gold- und Platinauszeichnungen. Auf der Liste ihrer Errungenschaften steht auch bereits die Gründung ihres eigenen Labels „1998“. Mathea: „Ich fühle mich geehrt, in der Finalshow von ‚Starmania 22‘ Gastjurorin sein zu dürfen. Obwohl es die letzte Folge dieser Staffel ist und ich mich schon davon überzeugt habe, dass das Niveau heuer sehr hoch ist, werde ich dennoch sehr kritisch sein. Ich erwarte bei den Performances Gefühl und vor allem Personality. Außerdem hoffe ich, den Kandidatinnen und Kandidaten noch wertvolle Tipps für die Zeit nach der Show mitgeben zu können. Ich freue mich schon sehr!“

Das letzte Mal gemeinsam im Jury-Sessel

Der vielseitige Musiker Josh. kennt die Spielregeln des Musikbusiness und weiß, worauf es ankommt, um sich als Musiker von anderen abzuheben. Er hat mit zwei Alben und zahlreichen Hit-Singles bereits mehrfach bewiesen, dass er den Nerv des Publikums trifft. Dank seiner Live-Erfahrung auf den größten Bühnen Österreichs und Deutschlands kann er kompetent und unverblümt beurteilen, was einen gelungenen Gesangsauftritt ausmacht. Beim diesjährigen „Amadeus Austrian Music Award“ war Josh. in fünf Kategorien nominiert, drei Preise konnte er mit nach Hause nehmen. Weltklasse-Artistin und Model Lili Paul-Roncalli ist im Rampenlicht aufgewachsen. Egal ob in der Zirkusmanege, vor den TV-Kameras oder auf Social Media – sie weiß, was eine gelungene Performance ausmacht und wie sich die frischen „Starmaniacs“ am besten in Szene setzen, um das Publikum zu begeistern. Mit Hilfe ihrer Expertise gibt sie wertvolle Tipps zur Bühnenpräsenz, Ausstrahlung und Gesamterscheinung der Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Weg zum „Star des Jahres“.

„Starmania 22“ online und in den sozialen Netzwerken

Das multimediale Online-Package auf starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at liefert von täglichen News über exklusive Storys, Interviews und Fotostrecken bis zu umfassenden Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten alles, was das Fanherz begehrt. Der ORF TELETEXT berichtet in seinen Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ über die ORF-Castingshow. #Starmania22: Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es zahlreiche Infos zur Show und zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch auf TikTok ein eigener Channel (@ORFstarmania) zahlreiche Inhalte ganz im Stil der Social-Media-Plattform.

„Starmania“-Revival auf Flimmit

Flimmit zeigt mit den Final-Shows aller bisherigen Staffeln ein Wiedersehen mit den Gewinnern Michael Tschuggnall, Verena Pötzl, Nadine Beiler, Oliver Wimmer und Anna Buchegger sowie den beiden legendären Zweitplatzierten und heutigen Austro-Stars Conchita Wurst und Christina Stürmer. Welcher Grundstein für eine erfolgreiche Musikkarriere mit einer Castingshow-Teilnahme gelegt werden kann, zeigen darüber hinaus die Dokumentationen „Conchita – Unstoppable“ und „Conchita – Queen of Austria“, die ebenfalls auf Flimmit (www.flimmit.at) abrufbar sind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at