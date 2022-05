ORF Radio Vorarlberg präsentiert: „Kaktuskuscheln“ live

Podcast „Kaktuskuscheln“ feiert seine 100. Folge

Wien (OTS) - „Das Leben ist voller Gegensätze – hart und weich, traurig und lustig, süß und sauer. Eben wie ein Kaktus zum Kuscheln! Das ist der Podcast jeden Sonntag kurz nach 20.00 Uhr bei ORF Radio Vorarlberg und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Christian Suter und Dominic Dapré.“ So liest sich die Beschreibung für den Podcast, der seit 5. Jänner 2020 jeden Sonntagabend bei ORF Radio Vorarlberg gesendet wird. „Was ist das was das ist“ – so lautete die erste Folge von Suti & Dapré.

Was daraus wurde, ist ein Grund zu feiern

Anlässlich der 100. Folge laden die beiden „Kaktuskuschler“ live ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein. Am 6. Mai haben die Fans ab 20.00 Uhr die einmalige Chance, bei diesem Podcast live dabei zu sein und hinter die „Kaktuskulissen“ zu blicken.

In gemütlicher Atmosphäre werden sich die beiden ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatoren Christian Suter und Dominic Dapré über zeitlose und aktuelle Themen unterhalten und auch über sehr persönliche Erfahrungen reden. Welche Inhalte das sein werden, wissen die „Kaktuskuschler“ selbst noch nicht. Denn wie auch der Podcast seit Beginn sehr spontan und nicht geskriptet ist, wird auch dieser außergewöhnliche Abend sehr konzeptionslos ablaufen. Die beiden versprechen in jedem Fall gute Unterhaltung mit einer Prise Spannung und ungeahnten Überraschungsmomenten.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit ‚Kaktuskuscheln‘ sind wir seit über zwei Jahren mit einem ganz besonderen Format am Start, das eine laufend wachsende Community jeweils am Sonntagabend bei ORF Radio Vorarlberg und jederzeit via Podcast bedient. Die Zutaten: zwei wortwitzige Moderatoren und leicht verrückte Themen. Somit ist es allerhöchste Zeit, die 100. Folge würdig mit der Fangemeinde zu feiern!“

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at