SPÖ-Holzleitner: Stoppt Femizide!

SPÖ-Frauen unterstützen die Kampagne „One Billion Rising“

Wien (OTS/SK) - Volle Unterstützung für die internationale Kampagne „One Billion Rising“ kommt von den SPÖ-Frauen. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner fordert die Regierung auf, auf die Appelle der Expert*innen zu hören. „Es braucht endlich echten Gewaltschutz: 228 Millionen Euro und 3.000 Vollzeitstellen zusätzlich!“, so Holzleitner. ****

„Völlig unverständlich ist es, dass viele der Frauen- und Mädchenberatungsstellen in Österreich ums Überleben kämpfen. Die Beratungseinrichtungen brauchen endlich eine solide Basisfinanzierung und Mehrjahresverträge. Die Mitarbeiter*innen sollen nicht Jahr für Jahr um ihre Jobs bangen, sondern Zeit für die so wichtige Beratung haben“, so Holzleitner.

Die SPÖ-Frauenvorsitzende erneuerte ihre Forderung nach mehr Hochrisikofallkonferenzen in ganz Österreich und einer unabhängigen Koordinierungsstelle, die Lücken im Gewaltschutz aufdeckt und auch das Mandat hat, Maßnahmen anzuordnen, die notwendig sind.

„Setzen wir alles daran, um Frauenmorde zu verhindern!“, so Holzleitner, die bei der Kundgebung am Ballhausplatz am 5. Mai 2022 gemeinsam mit OBRA-Unterstützer*innen wie unter anderem SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek und vielen anderen zu einem Ende der Gewalt aufrufen wird. (Schluss) bj

