Verband für gemeinnütziges Stiften: Gemeinschaftsstiftungen als Impuls für Regionen nützen

Teilnehmer*innen für Pilotprogramm zur Gründung von Gemeinschaftsstiftungen in Österreich gesucht

Wien (OTS) - Viele Menschen wollen für ihre Region oder ihre Stadt und diejenigen, die darin leben, Verantwortung übernehmen. Was mit viel Zeit, Herzblut und Know-how aufgebaut wird, soll natürlich auch Bestand haben. Bereits in 23 Ländern Europas sind dazu Gemeinschaftsstiftungen, international bekannt als „Community Foundations“, etabliert. In Deutschland ist der Begriff „Bürgerstiftung“ üblich. Damit sich das Modell auch in Österreich etablieren kann, startet der Verband für gemeinnütziges Stiften (VgS) in Kooperation mit der Charles Stewart Mott Foundation einen mehrjährigen Pilotprozess.

VgS-Generalsekretärin Ruth Williams erklärt das Modell: „ Gemeinschaftsstiftungen sind langfristig wirksam, in ihnen organisieren sich Menschen für regionale Anliegen. Solche Gemeinschaftsstiftungen können eine lokale Drehscheibe für gesellschaftliches Engagement und zum Hebel für neue Projekte in einer Stadt oder Region werden. Dabei können sich alle einbringen, die sich mit dem Zweck und den Idealen der Gemeinschaftsstiftung identifizieren. Das Engagement ist mit Zeit, Geld oder Ideen oder einer Kombination davon möglich. Diese Organisationsform kann eine nachhaltige Absicherung von bestehenden Strukturen bieten, aber auch Neues ermöglichen .“ Die gemeinsame Steuerung ist hier das Grundprinzip. Die Mittel zur Stiftungsgründung, die Entscheidungsgewalt und die Führung sind so auf eine größere Anzahl von Personen verteilt.

Im Pilotprozess: Unterstützung durch Wissensvermittlung, Kontakte und Expertise

Die Informationsphase für den (kostenlosen) Pilotprozess ist jetzt gestartet. Erste Info-Webinare finden am Freitag, den 13. Mai 2022 von 18-19 Uhr und am Montag, den 13. Juni 2022, von 9-10 Uhr statt. Anmeldungen für interessierte Personen und Gruppen sind ab sofort unter info @ gemeinsam-stiften.at möglich. Ende Juni werden die Teilnehmer*innen bzw. Initiativgruppen ausgewählt, die ab September für mehrere Monate an einer Reihe von Webinaren teilnehmen können, um abzuklären, ob das Modell der Gemeinschaftsstiftung für sie relevant sein könnte.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Mayrhofer

Projektmanagerin Verband für gemeinnütziges Stiften

Tel.: 0664 234 84 97

Email: info @ gemeinsam-stiften.at