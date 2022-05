Aviso Grüne Wien: Kranzniederlegung zum Tag der Befreiung am 8. Mai, Morzinplatz

Wien (OTS) - Am 8. Mai 1945 wurde das nationalsozialistische Regime durch die alliierten Truppen besiegt. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte. Damit war das verbrecherische NS-Regime besiegt und dessen Angriffs- und Vernichtungskrieg in Europa beendet. Der 8. Mai ist seither der Tag der Befreiung, an dem wir der Opfer des nationalsozialistischen Terrors gedenken.

Die Grünen Wien laden herzlich zur feierlichen Kranzniederlegung beim Denkmal der Opfer der Gestapo am Wiener Morzinplatz.

Es sprechen:

Claudia Prutscher, Vizepräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Terezija Stoisits, Vorstandsvorsitzende Wiener Wiesenthal-Instituts für Holocaust-Studien

David Ellensohn, Klubobmann Grüne Wien

Moderation: Niki Kunrath, Gemeinderat

Wann: Freitag 6. 5. 2022, 10:00 Uhr

Wo: Denkmal der Opfer der Gestapo, Morzinplatz, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at