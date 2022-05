„Die Macht der Kränkung 2“: Drehstart für Fortsetzung der ORF/ZDFneo-Serie in Wien und Umgebung

Daniel Prochaska inszenierte sechs neue Episoden

Wien (OTS) - Die hochkarätige Dramaserie „Die Macht der Kränkung“ erreichte bei Ausstrahlung der ersten sechs Folgen im September 2021 in ORF 2 einen weitesten Seherkreis von 1,881 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern, das entspricht einem Viertel der gesamten TV-Bevölkerung 12+, die einzelnen Episoden verfolgten im Schnitt 524.000 bei einem Marktanteil von 19 Prozent. Nun entstehen für ORF und ZDFneo derzeit in Wien und Umgebung sechs neue Folgen. Im Mittelpunkt steht erneut die Kränkung und wie diese das Leben prägt, die Figuren und Handlungen sind neu und eigenständig. Daniel Prochaska inszeniert die Drehbücher von Agnes Pluch, Marie-Therese Thill und Rebekka Reuber, die Dreharbeiten zu „Die Macht der Kränkung 2“ dauern voraussichtlich bis 20. Juli 2022. ORF-Sendetermine stehen derzeit noch nicht fest.

Golo Euler und Philip Froissant sind in der Rolle des David – in jungen Jahren und älter – zu sehen, um den sich die Geschichten aufbauen: Er stirbt früh und hinterlässt einen Brief, eine Abrechnung, die eine Kettenreaktion bei den Familienmitgliedern auslöst und alte Erinnerungen sowie einschneidende Erlebnisse an die Oberfläche holt. Schauspielerinnen und Schauspieler aus Österreich sind durch León Orlandianyi, Michael Pink, Victoria Trauttmansdorff, Jutta Fastian, Sabrina Reiter, Dominik Warta, Clemens Berndorff, Harald Windisch sowie Roland Silbernagl und Alexander Linhardt vertreten. Es spielen weiters Barbara Auer, Henriette Richter-Röhl, Thomas Thieme, Shenja Lacher, Angelina Häntsch sowie Luise Hart.

Zum Inhalt:

David ist früh verstorben, die Trauer und das Entsetzen über die Ungerechtigkeit des Schicksals sind groß. Als bei der Trauerfeier ein Brief des Verstorbenen verlesen wird, in dem er sich an die Hinterbliebenen wendet, sehen diese sich plötzlich mit einer Abrechnung konfrontiert. Zu spät habe er selbst erkannt, so David, dass alles, was ein Mensch tut oder unterlässt, Auswirkungen auf andere hat. Davids Worte entzünden schwelende Konflikte. Während sich die von ihm gesäte Kränkung ausbreitet wie ein ansteckendes Virus, und man beginnt, einander gegenseitig zu beschuldigen, geht eine zweite Erzählebene zurück in die Vergangenheit. Es werden einschneidende Erlebnisse und Kränkungen in Davids Leben beleuchtet, von seiner Jugend bis kurz vor seinem Tod. Aus der Perspektive seiner Schwester, seines besten Freundes, seiner Mutter, seiner Frau und seines Sohnes werden die Wunden aufgezeigt, die Kränkungen hinterlassen. Und so entsteht wie aus Puzzlesteinen nicht nur ein Bild des Verstorbenen, sondern auch aller anderen Protagonistinnen und Protagonisten – ein „Reigen der Kränkungen“.

„Die Macht der Kränkung 2“ ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film in Koproduktion mit ZDF und ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Filmfonds Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at