Batteriespeicher für mehr Balance im Netz

VERBUND leitet mit Batteriespeichern eine Trendwende in Deutschland ein

Wien (OTS) - Mit Großbatteriespeichern positioniert sich VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen, als starker Partner für Netzbetreiber, Industrie und Elektromobilität. Anfang April hat der Batteriespeicher in der Wartburgstadt Eisenach, in Westthüringen den Betrieb aufgenommen. Als Entwickler und Generalunternehmer für VERBUND hat ECO STOR GmbH das Projekt realisiert.

Der zunehmende Ausbau von Wind- und Sonnenkraft bewirkt große Schwankungen im Stromnetz. Auf Überschuss folgen Phasen, in denen Energie fehlt. Der Batteriespeicher springt ein, wenn das Netz besonders belastet ist. Beispielsweise an trüben Wintertagen oder in Phasen mit besonders hohem Energieverbrauch. Dafür erhalten alle flexiblen Anbieter eine Vergütung vom Netzbetreiber, weil sie damit einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität im Stromnetz leisten. Darüber hinaus wird die gespeicherte Energie zur Erlösoptimierung am Flexibilitätsmarkt eingesetzt.

Der Batteriespeicher besteht aus drei Batteriestationen - in Summe mit einer Leistung von 10 MW – und bietet netzdienliche Services an, um das Verteilnetz zu sichern und erneuerbare Energien zu integrieren. Damit unterstützt der Batteriespeicher das lokale Verteilnetz indem durch Einspeisung von Leistung und Arbeit Kosten für die Nutzung der vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen erspart werden. Zusätzlich kommt überschüssige Energie am Regelenergiemarkt beziehungsweise am Intradaymarkt zum Einsatz. Die Vergütung der Einspeisung in das Verteilnetz wird von den Verteilnetzbetreibern als „vermiedenes Netzentgelt“ (gem. §18 Abs. 1 S.1 StromNEV) vergütet.

Expertise für die Energiewende

„Für die Integration neuer Erneuerbarer im Energiesystem spielen Batteriespeicher eine Schlüsselrolle. Wir verknüpfen unser Know-how in den Bereichen Speicher und Energiemarkt mit der Expertise für Flexibilitätsvermarktung, leiten so eine Trendwende ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende“, betont Martin Wagner, Geschäftsführer VERBUND Energy4Business GmbH. Zwei weitere Batteriespeicher-Projekte in Bayern sind bereits durch ECO STOR in Bau und werden bis Jahresende den Betrieb aufnehmen.

Investition in Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit

Umsetzungspartner in der Rolle des Entwicklers und Generalunternehmers ist das deutsch-norwegische Unternehmen ECO STOR. Von der Entwicklung, Planung, Beschaffung und Errichtung hat das ECO STOR Team alles organisiert. „Wir liefern schlüsselfertige Batteriespeicher-Projekte als Investment-Möglichkeiten für Energieversorger und erneuerbare Fonds, weil wir an private Investitionen als entscheidenden Faktor für die Schaffung einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung glauben“, sagt Georg Gallmetzer, Geschäftsführer der ECO STOR GmbH.

Für VERBUND ist die Erweiterung des Portfolios und Weiterentwicklung vom Speicherbetreiber aus Wasserkraft hin zum Speicherbetreiber mittels Batteriespeicher ein logischer Schritt. Gerade durch das fundierte und langjährig erprobte Know-how in der Speicherbewirtschaftung kombiniert mit dem Handel von Flexibilitäten an den Energiemärkten, bieten Batteriespeicher für VERBUND eine sinnvolle Erweiterung der Wertschöpfungskette. Hierbei nimmt VERBUND die Rolle eines Investors und anschließend auch des Betreibers der Batteriespeicher ein. Vermarktungserfahrungen der Batterieflexibilitäten nutzt VERBUND nicht nur für seine eigenen Batteriespeicher, sondern bietet diese Expertise auch Dritten an.

Stromnetz, Industrie und Mobilität profitieren

Anfang des Jahres hat VERBUND bereits den ersten großen Speicherstandort in Breitenworbis im thüringischen Landkreis Eichsfeld in Betrieb genommen. Mit 20 MW leisten die Batteriespeicher in Breitenworbis und Eisenach einen Beitrag zur Stabilisierung des Verteilnetzes der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG.

75 Jahre Energiezukunft

VERBUND, gegründet 1947, treibt den Wandel des klassischen Geschäftsmodells vom Stromerzeuger hin zum Energie-Partner entschieden voran. Die wesentliche, taktgebende Rolle dabei spielen Innovation, Forschung und Entwicklung. Mit innovativen Gesamtkonzepten für die komplexen Herausforderungen der Energiewende ist VERBUND ein Trendsetter am Markt und setzt den nächsten Meilenstein auf dem Weg in die Energiezukunft. VERBUND ist ein starker Energie-Partner für die Energiewende. Von der Grünstromlieferung und CO2-Zertifikaten über Businesslösungen für Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität bietet VERBUND alles aus einer Hand.

Über Eco Stor

Die ECO STOR GmbH ist ein dynamisches deutsch-norwegisches Unternehmen mit der Mission Speicherkapazitäten aufzubauen, um eine vollständig nachhaltige und unabhängige Energieversorgung zu etablieren. Der Schwerpunkt liegt in der Schaffung von schlüsselfertigen Investment-Möglichkeiten für Energieversorger und erneuerbare Investment-Fonds durch Abdeckung der vollen Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung, der Errichtung und Betriebsführung von stationären Batteriespeicher-Kraftwerken im 10-100 Megawatt-Maßstab.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2021 mit rund 3.200 Mitarbeiter:innen einen Jahresumsatz von rund 4,8 Mrd. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.

Als eines der umweltfreundlichsten Energieunternehmen Europas trägt VERBUND maßgeblich zur Versorgungssicherheit bei und engagiert sich besonders für Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcenschonung und übernimmt soziale Verantwortung. Nachhaltigkeit ist wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie und der unternehmerischen Verantwortung, die im Verhaltenskodex für nachhaltige Unternehmensführung geregelt ist. Intensiv arbeitet VERBUND am Ausbau der Erneuerbaren Energieträger und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zu einer karbonarmen Energiezukunft. VERBUND ist Unterzeichner des UN Global Compact und unterstützt die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und ihre 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Weitere Informationen: www.verbund.com

