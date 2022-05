Wechsel an der Spitze der VOLKSBLATT-Redaktion endgültig vollzogen

Roland Korntner ist seit 1. Mai neuer Chefredakteur und folgt auf Christian Haubner – Tobias Hörtenhuber übernimmt die Leitung des Sport-Ressorts

Linz (OTS) - Personelle Änderungen traten mit 1. Mai in der Redaktion der Tageszeitung Oö. VOLKSBLATT in Kraft. Roland Korntner, der die Redaktion in den letzten Wochen schon interimistisch leitete, ist ab sofort als neuer Chefredakteur im Einsatz. Korntner, der am 11. Mai 49 Jahre alt wird, folgt damit auf Christian Haubner.

„Roland Korntner war unsere Wunschlösung, mit ihm ist Kontinuität und Qualität gewährleistet. Er wird die erfolgreiche Arbeit von Christian Haubner fortsetzen“, betont Geschäftsführer Mag. Wolfgang Eder.

Der Welser Korntner ist bereits seit 1993 im Unternehmen tätig. Er begann als Sportredakteur, übernahm 2010 die Leitung des Ressorts, fungierte später auch als Chef vom Dienst und seit April 2020 als Chefredakteur-Stellvertreter.

Die Leitung der Sportredaktion übernimmt ab sofort Mag. Tobias Hörtenhuber (41), der 2015 zum VOLKSBLATT gestoßen ist. Wer künftig als Chefredakteur-Stellvertreter agiert, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

