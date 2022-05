WB-Stellenmonitor: Trauriger Rekord mit knapp 272.000 offenen Stellen

Egger: Mehr offene Stellen als Arbeitslose verdeutlichen die Dringlichkeit von Reformen

Wien (OTS) - „Insgesamt zeigt der WB-Stellenmonitor zum fünften Monat in Folge einen neuen Rekord an offenen Stellen. Die Reform der RWR-Karte wird hier zwar eine Erleichterung bringen, jedoch befürchte ich, dass es weitreichendere Maßnahmen braucht. Der Arbeitskräftemangel führt dazu, dass unsere Unternehmen bei vollen Auftragsbüchern verhungern“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. Nr. Kurt Egger.

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick:

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 31.562

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 408

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 39.470

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4.545

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 26.500

Handel, Logistik, Verkehr: 51.013

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 2.512

Maschinenbau, Kfz, Metall: 21.378

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.878

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 13.209

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 17.711

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 274

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 38.390

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.705

Nicht zuordenbar: 21.166

„Einzelne Branchen zeigen eine Entspannung im Vergleich zum Vormonat. In besonders betroffenen Branchen, wie dem Tourismus etwa, beschleunigt sich jedoch abermals der Arbeitskräftemangel. Dies ist insbesondere für die bevorstehende Sommersaison ein Damoklesschwert, das es mit weitreichenden Arbeitsmarktreformen zu beseitigen gilt“, so Egger.

Alle Detailergebnisse finden Sie unter: https://www.wirtschaftsbund.at/stellenmonitor/

