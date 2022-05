SPÖ-Köchl zu Lehre mit Matura: Garantierte Anrechnung von Matura-Vorbereitungszeit auf Arbeitszeit wichtiger Schritt!

Vorbildwirkung auch für andere Sparten, Ausweitung auf Lehrabschlussprüfungen - Lehrabschlussprüfungsoffensive von türkis-grüner Bundesregierung gefordert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Lehrlingssprecher und Sprecher für Berufsausbildung Klaus Köchl freut sich angesichts des Sozialpartnererfolgs, wonach Lehrlingen im Bereich der Holzindustrie in Zukunft die Matura-Vorbereitungszeit als Arbeitszeit angerechnet wird: „Gratulation für das Erreichen der garantierten Anrechnung von bis zu acht Stunden pro Woche in der Vorbereitungsphase auf die Matura für Lehrlinge der Holzindustrie.“ Aus Sicht des SPÖ-Abgeordneten müsse dies eine Vorbildwirkung auch für andere Sparten haben. „Es wird die dreifache Belastung zwischen Arbeit, Berufsschule und Vorbereitung auf die Matura zumindest in der Endphase der Ausbildung verringert und das Modell ‚Lehre mit Matura‘ somit attraktiver“, ist Köchl überzeugt. ****

In Richtung Bundesregierung sagt Köchl, dass die garantierte Anrechnung der Vorbereitungszeit als Arbeitszeit auch für Lehrlinge, die vor der Lehrabschlussprüfung stehen, anzustreben sei. „Abschlussprüfungen sind immer mit einem enormen Stress verbunden, vor allem, wenn auch im Betrieb die volle Leistung erbracht werden muss. Deshalb haben wir in einem Antrag eine Garantie gefordert, dass auch Vorbereitungszeiten auf die Lehrabschlussprüfung als Arbeitszeit garantiert anrechenbar sind. Leider wurde ein diesbezüglicher Antrag zu von der türkis-grünen Regierung vertagt“, sagt Köchl und fordert von der Bundesregierung, es den Sozialpartnern gleichzutun und sich ernsthaft für die Lehrlinge in der Lehrabschlussphase einzusetzen.

SERVICE: Der Antrag im Original: https://tinyurl.com/msjfuprv

(Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at