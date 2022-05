Versammlungen zum 1. Mai in Wien: Bilanz zum Polizeieinsatz

Vorfallszeit: 01.05.2022 Vorfallsort: Wien

Wien (OTS) - Zu den am 01.05.2022 abgehaltenen Kundgebungen zieht die Landespolizeidirektion Wien abschließend folgende Bilanz:

Es fanden im gesamten Wiener Stadtgebiet zahlreiche Kundgebungen statt.

Insbesondere der traditionelle Mai-Aufmarsch der SPÖ auf dem Rathausplatz, die Kundgebung “Hoch der 1. Mai für gleiche Rechte und gutes Leben für alle”, die von der Albertina zum Grete-Rehor-Park marschierte und die der Corona-Maßnahmen-Gegner am Heldenplatz mit einem Marsch entlang des Rings.

Am frühen Nachmittag fand im Sigmund-Freud-Park die May-Day Parade statt, die im Anschluss zum Yppenplatz in den 16. Bezirk marschierte. Die Marschroute führte die Martinstraße im 18. Bezirk entlang. Auf Höhe der dortigen Polizeiinspektion bewarfen Teilnehmer der Kundgebung das Gebäude und Polizisten mit pyrotechnischen Gegenständen, Farbbeutel, Glasflaschen und diversen anderen Gegenständen. Im weiteren Verlauf wurden in dem Bereich auch andere Gebäude und Fahrzeuge mit Farbbeutel beworfen. Dies wiederholte sich vor dem Polizeianhaltezentrum Hernalser Gürtel. Beim Bewurf wurde ein Polizist von einem Pflasterstein getroffen und dabei leicht verletzt.

Im gesamten Einsatzverlauf wurden insgesamt 21 Anzeigen verfasst, davon 11 wegen strafrechtlicher Delikte, 3 davon nach dem Verbotsgesetz.

Durch die in der Einsatzplanung festgelegten Maßnahmen und das besonnene Einschreiten ist es der Wiener Polizei während des gesamten Einsatzes gelungen, eine Eskalation und ein Aufeinandertreffen verschiedener Kundgebungen mit Konfliktpotential zu verhindern. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit konnte umfassend gewährleistet werden.

