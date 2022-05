Heute um 16.00 Uhr: EU Youth Talk live aus dem Museumsquartier

Im Vorfeld des Europatages am 9. Mai lädt die Europäische Kommission junge Menschen ein, mit Politikern über Europa zu diskutieren

Wien (OTS) - Wie verändert Putins Krieg Europa? Was kann die EU global bewirken? Tut die EU genug für den Klimaschutz? Und bei welchen Themen sollte Europa die Perspektive junger Menschen unbedingt beachten? Um Fragen wie diese geht’s heute von 16.00 bis 17.30 Uhr beim EU Youth Talk – live aus der „Libelle“ im Museumsquartier in Wien.

Die neue politische Realität, in der wir uns seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine befinden, verleiht der Gründungsidee der Europäischen Union und damit auch dem heurigen Europatag am 9. Mai ein neues Gewicht. Die Zukunft des europäischen Friedensprojekts sowie die Jugend, der das diesjährige Europäische Jahr gewidmet ist, stehen ganz besonders im Zentrum. Daher läutet die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich die Europawoche mit dem EU Youth Talk ein.

Junge Menschen aus den österreichischen Bundesländern und der Ukraine diskutieren mit EU-Abgeordnetem Alexander Bernhuber, Nationalratsabgeordnetem Helmut Brandstätter, dem Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky und EU-Abgeordnetem Thomas Waitz.

Ambra Schuster (ORF, Zeit im Bild, TikTok) moderiert, Martin Selmayr (Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission) eröffnet.

Die Fassade des Museumsquartiers in Wien wird auf Initiative der Vertretung der Europäischen Kommission seit 1. Mai als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und aus Anlass der Europawoche beleuchtet.

Mehr Infos:

EU-Jugenddialog zum Europatag

Link zum Livestream

Infos zum Europatag

Datum: 02.05.2022, 16:00 Uhr

Ort: Museumsquartier

Wien, Österreich

