Muttertag 2022 in der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Ein Hoch den Müttern! Die Wien Holding-Unternehmen bieten anlässlich des Muttertags am Sonntag, dem 8. Mai 2022, wieder zahlreiche Aktionen und Vergünstigungen. Den Muttertag am Schiff kann man bei der DDSG Blue Danube verbringen, die Muttertags-Aktion der VBW bietet 25 Prozent Ermäßigung auf Musicalproduktionen, im Jüdischen Museum Wien stehen bei einer Führung durch die aktuelle Ausstellung ausschließlich Frauen im Mittelpunkt, im Haus der Musik gibt es am Muttertag beim Kauf eines LIVE ON STAGE-Konzerttickets für „Smokey Brights“ eine Eintrittskarte für das Museum gratis dazu und in der Wiener Stadthalle kann beim Kauf eines Tickets für Holiday on Ice SUPERNOVA ein Hotelaufenthalt im Herzen Wiens gewonnen werden.

DDSG Blue Danube: Schifffahrt am Muttertag

Wer den Muttertag am Schiff zelebrieren möchte, hat bei der DDSG Blue Danube die perfekte Gelegenheit. In Wien legt das Flaggschiff MS Admiral Tegetthoff bereits am Vorabend des Muttertags, Samstag den 7. Mai 2022, als „Frühlingstraumschiff zum Muttertag“ ab. Geboten wird eine frühlingshafte Schifffahrt mit Schlemmerbuffet und Feuerwerk. Abfahrt ist um 19:00 Uhr beim Schifffahrtszentrum Reichsbrücke, der Preis beträgt € 57,50 pro Person. Am Sonntag, den 8.05.2022, wird dann um 11:00 Uhr der „Brunch am Muttertag“ geboten, mit feinem Brunchbuffet und stimmungsvoller Pianomusik. Abfahrt ist um 11:00 Uhr beim Schifffahrtszentrum Reichsbrücke. Der Preis pro Schiffahrt beträgt € 57,50 pro Person.

Auch in der Wachau stehen am 8. Mai 2022 zwei Fahrten am Programm: Der „Muttertagsbrunch ab Krems bzw. Melk“ um je € 61,50 pro Person.

Buchung: persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube, im Online-Shop der DDSG Blue Danube unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter der Nummer +43 1 588 80.

VBW-Muttertags-Aktion: 25 Prozent Ermäßigung auf Musicalproduktionen

Die Vereinigten Bühnen Wien bieten anlässlich des Muttertags von 2. Mai bis inkl. 10. Mai 2022 eine Ermäßigung von 25 Prozent auf ihre beliebten Musicalproduktionen. Die Aktion gilt nicht nur für die derzeit laufenden Musicals „Cats“ und „Miss Saigon“, sondern auch für die im Herbst startenden Musical-Highlights „Rebecca“ und „Der Glöckner von Notre Dame“:

„Cats“: alle verfügbaren Vorstellungen bis Ende Juni (inkl. Dernière)

„Miss Saigon“: alle verfügbaren Vorstellungen bis Ende Juni (inkl. Dernière)

„Rebecca“: alle verfügbaren Vorstellungen im Sep./Okt. (exkl. Premiere)

„Glöckner von Notre Dame“: alle verfügbaren Vorstellungen im Okt. (exkl. Premiere)

Aktion buchbar in den Kategorien A bis D (max. 4 Tickets pro Buchung) mit dem Aktionscode MUTTERTAG an den VBW-Tageskassen (Ronacher, Raimund Theater), online unter www.musicalvienna.at sowie bei Wien Ticket unter 01/58885-111und beim Wien Ticket Pavillon. Mehr Infos unter: muttertag.musicalvienna.at

Jüdisches Museum Wien: Muttertags-Special „Die Wiener Rothschilds. Ein Krimi“

Am Muttertag, dem 8. Mai 2022 um 15:00 Uhr, widmet das Jüdische Museum Wien die Führung „Die Wiener Rothschilds. Ein Krimi“ Gutle Rothschild geb. Schnapper, ihren Töchtern und Schwiegertöchtern sowie den weiblichen Protagonistinnen der aktuellen Ausstellung.

Die Teilnahme an der Führung ist für Besucher*innen mit gültigem Ausstellungsticket oder Jahreskarte frei. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: Tel.: +43 1 535 04 31-1537, -1538 oder E-Mail: tours@jmw.at.

Haus der Musik: Gratis Museumseintritt beim Kauf eines Konzerttickets

Das Klangmuseum bietet bei seiner LIVE ON STAGE-Konzertreihe jungen Künstler*innen der Indie- und Alternative-Szene eine Bühne. Am diesjährigen Muttertag gibt es daher eine ganz besondere Aktion: Beim Kauf eines Tickets für das für LIVE ON STAGE-Konzert von „Smokey Brights“ am 10. Mai 2022 um 20 Uhr, gibt es an der Museumskassa bei Nennung des Kennwortes „Muttertag“ eine Freikarte für das Museum gratis dazu.

Aktion nur gültig am Sonntag, 8. Mai 2022, an der Kassa im Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien. Die Museumsfreikarte ist 1 Jahr ab Ausstellungsdatum gültig.

Wiener Stadthalle: Zum Muttertag eine Reise zu den Sternen schenken

Die neue Holiday on Ice-Show SUPERNOVA, die ab 18.01.2023 in der Wiener Stadthalle zu sehen ist, führt Zuschauer*innen durch die Weiten der Galaxie. Eine ganz besondere Chance gibt es nun beim Kauf von Tickets für die beliebteste Eis-Show der Welt: Wer bis Sonntag, den 22.05.2022, Tickets für die neue Show SUPERNOVA kauft und die Rechnungsnummer per E-Mail an erlebnis@stadthalle.com schickt, kann mit etwas Glück zwei Übernachtungen für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel „Austria Trend Hotel Astoria“ im Herzen Wiens gewinnen. Der Hotelaufenthalt wird unter allen gültigen Einsendungen verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Holiday on Ice SUPERNOVA: Von 18.01. bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle, Tickets ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at.

Tipp: Auch die Gutscheine von Wien Ticket, Twin City Liner, Donauturm oder Therme Wien sind die perfekte Geschenkidee zum Muttertag! Mehr Infos zu allen Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen finden Sie hier: https://www.wienholding.at/Tickets-schenken

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at