April-Quote: ServusTV mit Monatsbestwert 2022 im TV und 5,2 Millionen Video Views bei ServusTV On

Salzburg/Wals (OTS) - April-Quote: ServusTV setzt Wachstum fort



4,3% Monatsmarktanteil sind Bestwert 2022 | deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr



ServusTV verzeichnete im April erneut ein starkes Wachstum in der Basis: Mit 4,3% Marktanteil (3,3% im April 2021) erzielte der Salzburger Privatsender den bisherigen Jahresbestwert und stellte den Rekord aus dem November 2021 ein.



Auch in der Gruppe 12-49 legte ServusTV deutlich zu – von 2,2% Marktanteil im April 2021 auf 3,3% im April 2022.



Neuerlich war der Live-Sport ein Quoten-Motor: mit der Formel 1 in Imola, der MotoGP in Argentinien, Texas und Portugal, den Viertel- und Halbfinal-Spielen der UEFA Champions League sowie der UEFA Europa League bot ServusTV das hochkarätigste Live-Sport-Programm im freien Fernsehen. Aber auch am Vorabend wurden mit „Servus am Abend“ und den Servus Nachrichten erneut Rekordwerte verzeichnet.



Die stärksten Marktanteile des Monats erzielte die Formel 1 in Imola: Das Sprintrennen am Samstag kam in der Basis auf 30,6% Marktanteil, das Rennen am Sonntag auf 41,2%.



In der MotoGP begeisterte der Europa-Auftakt in Portugal die Fans: 21,8% Marktanteil erzielte das Rennen am Sonntag.



Und beim Fußball war es die UEFA Champions League-Halbfinalpartie des FC Liverpool gegen Villarreal, mit einem Marktanteil von 12,2%.

Abseits des Sports fielen bei ServusTV neuerlich Rekorde am Vorabend: Das Magazin „Servus am Abend“ verzeichnete mit 7,5% einen neuen Rekord-Monatsmarktanteil und am 27. April mit 9,4% die bislang stärkste Sendung seit Sendestart. Die Servus Nachrichten um 18:00 Uhr feierten mit 7,7% im Monatsschnitt einen neuen Rekord.





Der April bei ServusTV On: 5,2 Millionen Video Views



1,6 Millionen Video Views am Supersport-Wochenende



Highlight des Monats auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On war das Wochenende vom 22. bis 24. April mit rund zehn verschiedenen Sportprodukten wie der Formel 1, der World Superbike, der MotoGP, WRC und Nachwuchsserien wie dem Red Bull Rookies Cup. Insgesamt konnten die User aus mehr als 30 Livestreams wählen. Das Supersport-Wochenende kam auf 1,6 Millionen Video Views.



Insgesamt wurden im April 80 Millionen watched minutes gezählt.





