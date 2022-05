Haarscharf formulieren, schnittig feiern

Wien (OTS) - Wien, 02.05.2022: Die wortwelt®, Österreichs Nummer 1 für textfrische Unternehmenssprache, lässt ausnahmsweise nicht nur bei Texten Haare. Ihr 20. Jubiläum feierte die Agentur letzten Montagabend in einem Friseursalon – bei Markus Meidinger am Wiener Rudolfsplatz. Salonfähig war auch die Keynote des Philosophen Robert Pfaller über Wörter als blitzende Waffen. Ein wohltuender Cut in haarigen Zeiten.

„Gefährlich wird es nur, wenn Sprache und Denken getrennt werden“, bilanzierte wortwelt® Gründer Axel Ebert in seiner Begrüßungsrede über 20 Jahre wortwelt®. Gemeinsam mit seinem wortwelt® Partnerkreis Ralf Tometschek, Karin Krobath, Irmgard Zirkler und Monika Kriwan habe er daher das Nachdenking zur Disziplin erhoben. Und Ebert zitierte Branding-Guru Wally Olins: „Schlechter Text besteht nicht aus schlechten Worten, sondern aus schlechtem Denken in Worte gefasst.“

Die philosophische Fensterrede

Was lag also näher, einen Professor für Philosophie als Keynote Speaker einzuladen? Zumal sich Robert Pfaller, Paul-Watzlawick-Ehrenring-Träger, in seinen Büchern immer wieder mit Sprache und Rhetorik auseinandersetzt. Im schnittigen Ambiente des verglasten Innenhofs des Stadtpalais am Rudolfsplatz sinnierte Pfaller durch ein offenes Fenster über rhetorische Pointen: „Das Pointieren eines Textes braucht immer zunächst eine Oberfläche an nachvollziehbarer Information, die man dann plötzlich durchstechen kann – ähnlich, wie man beim 'Punktieren' in der Medizin ein vorhandenes Gewebe durchsticht, oder wie man im Boxen zunächst mit der 'Führungshand' eine Deckung ertastet, die man dann mit der 'Schlaghand' durchbricht. So liefert im Text der Komödie die 'straight line' die Voraussetzungen einer Überlegung, der die 'punch line' dann durch eine überraschende Folgerung einen Schlusspunkt verpasst.“

70 geladene Gäste freuten sich anschließend über angeregte Gespräche und farbenfrohes Fingerfood vom Bio-Bistro Lafafi. Mit dabei: Raimund Carl, Neuland Film, Christian Göttinger, A1, Bernhard Hudik, klar, Sigi Kämmerer, Fachhochschule Salzburg, Ines Kerle, Parlamentsdirektion, Johanna Kitzberger, GoSTudent, Martina Kitzer, ÖGB, Sigrid Kupica, Grayling, Barbara Mayerhofer, KSV, Andreas Miedaner, Büro X, Cornelia Salamon und Christa Hanreich, OMV, Regina Simon, Wiener Linien, Céline Tüyeni, adhok Grafikdesign, Sabine Wiesinger, Erste Bank, Julia Zleptnig, Veterinärmedizinische Universität Wien.

wortwelt® ist seit 2001 die Nummer 1 für textfrische Unternehmenssprache in Österreich. 5 Wortwerkerinnen und Wortwerker analysieren Texte auf Verständlichkeit, Substanz und Zielgruppenrelevanz. Dabei entwickeln sie eine marken- und serviceorientierte Schreibkultur und erwecken sie mit Trainings zum Leben. Ein Fokus dabei: Ihre Employer Brand spürbar machen.

