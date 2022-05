Lehre mit Matura: Anspruch auf Vorbereitungskurse in der Arbeitszeit in der Zukunftsbranche Holzindustrie beschlossen

Sozialpartner der Holzindustrie stehen auch in der Ausbildung für nachhaltige Lösung

Wien (OTS) - Ab Mai ist es möglich, dass Kurszeiten bei „Lehre mit Matura“ auf die Arbeitszeit angerechnet werden. Lehrlingen in der Holzindustrie im Programm „Lehre mit Matura“ werden in Zukunft bis zu 8 Stunden Kurszeit pro Woche auf die wöchentliche Normalarbeitszeit angerechnet. Darauf haben sich die Sozialpartner geeinigt.

„Hier ist eine zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung gefunden worden. Die praktische Ausbildung im Betrieb wird mit der Möglichkeit verbunden, nach der Lehre ohne Probleme ein Studium aufnehmen zu können. Dadurch wird die Lehre massiv aufgewertet und auch mehr Gerechtigkeit für den Zugang zu Hochschulen geschaffen. Sackgassen in der Bildung müssen beseitigt werden. Wir freuen uns zur Attraktivierung dieses Modells beitragen zu können und ich hoffe, dass diese Einigung Signalwirkung für weitere Branchen haben wird“, so der Wirtschaftsbereichssekretär der Gewerkschaft GPA, Georg Grundei.

„Es ist auch den Betrieben ein Anliegen, Anreize für eine Lehre zu schaffen und das Engagement von Lehrlingen zu würdigen, indem Kurszeiten zur Maturavorbereitung auf deren Arbeitszeit angerechnet werden. Damit gewinnt die Lehre in der Holzindustrie an Attraktivität und schafft Durchlässigkeit in der Karriere“, so der Vorsitzender des Arbeitgeberausschusses, Dr. Renatus Capek.

In der Holzindustrie arbeiten 28.000 Beschäftigte, davon rund 850 Lehrlinge.

