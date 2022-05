Einladung: ÖAW-STAT-Lecture zu Regionalökonomie und Statistik am 17.5.2022

Mit räumlicher Ökonomie und Statistik die Grundlagen evidenzbasierter Politikgestaltung verbessern

Wien (OTS) - Welche Auswirkungen haben regionalpolitische Maßnahmen auf lokale Wohnungspreise, Löhne, Firmenansiedlungen und die Stadtstruktur? Und welche Möglichkeiten bietet eine dahingehende Datenanalyse für (Regional-)Politik, Verwaltung und Gesellschaft? Mit einem Vortrag über räumliche Ökonomie und Statistik setzt Gabriel Ahlfeldt von der London School of Economics and Political Science (LSE) am 17. Mai 2022 die Vortragsreihe von Statistik Austria und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) fort.

Ziel der ÖAW-STAT-Lectures ist es, Trends und Fragen angewandter Statistik im Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen zu beleuchten und neue Impulse im Dialog zwischen Wissenschaft und Statistik zu setzen, um so die empirische Forschung am Wissenschaftsstandort Österreich zu stärken und die Grundlagen evidenzbasierter Politikgestaltung zu verbessern.

Termin

Zeit: Dienstag, 17. Mai 2022, 18:00 Uhr

Ort: Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien

Um Anmeldung bis 6. Mai 2022 unter OEAW_STAT @ statistik.gv.at wird gebeten.

Bitte beachten Sie die zu diesem Zeitpunkt bei Statistik Austria gültigen COVID-Maßnahmen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesanstalt Statistik Österreich

Medieninformation

T +43 1 711 28-7777

presse @ statistik.gv.at



Österreichische Akademie der Wissenschaften

Öffentlichkeit & Kommunikation

Dipl.-Soz. Sven Hartwig

T +43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at