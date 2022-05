NEOS: Auch die Regierung muss endlich etwas arbeiten!

Loacker: „Die arbeitenden Menschen müssen auch etwas von ihrer Arbeit haben. Leere Versprechen sorgen für keine Entlastung.“

Wien (OTS) - „Die Arbeit hoch!“, sagt NEOS-Sozial- und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai. „Aber die Menschen müssen auch etwas von ihrer Arbeit haben. Deshalb muss auch die Bundesregierung endlich genau das tun – arbeiten. Und der davongaloppierenden Inflation endlich etwas Wirksames entgegenhalten. Leere Versprechen sorgen für keine Entlastung.“



Der Finanzminister nimmt den Erwerbstätigen immer mehr von ihrem hart erarbeiteten Geld - und zwar durch die Kalte Progression, sagt Loacker. „Alle, die arbeiten gehen, ermöglichen die Finanzierung unseres Gemeinwesens. Gerade deshalb sollte ein Finanzminister nicht wie ein Raubritter über die Arbeiter, Angestellten und Selbstständigen herfallen, sondern ihnen das lassen, was ihnen zusteht: Den Erhalt der Kaufkraft ihres hart erarbeiteten Einkommens.“



Es sei, so Loacker, schlicht „eine verantwortungslose Unverschämtheit, wenn sich der Staat weiterhin die Mehrkosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler als Körberlgeld einstreift, um dann wieder den Gönner zu spielen, wenn die nächste Wahl ansteht oder es politisch eng wird. Die Kalte Progression muss weg – und zwar jetzt und rückwirkend mit 1. Jänner 2022! ÖVP und Grüne müssen endlich aufhören, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und sie für ihre eigene Untätigkeit und ihren Reformunwillen finanziell bluten zu lassen.“



